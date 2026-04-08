好市多自動續約會員制 挨告

好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

topclassactions.com報導，好市多 （Costco ）面臨一項集體訴訟，原告指控該公司違反加州 自動續約法（California Automatic Renewal Law）等相關法規，包括未於法定期限內發送會員續費通知，且內容資訊不完整，要求陪審團審理並賠償損失。

這項由原告喬治（Russel George）提起的集體訴訟稱，好市多在自動扣除信用卡會員年費的60天前，便向客戶發送電郵通知，他主張這項做法並不適時，且超出加州自動續約法規定的45天通知期限。此外內容不完整，原告未能獲得其依法應享有的訊息，如續約期限與條款、將收取的金額及取消自動續約方式等。

喬治聲稱，由於他在好市多購物的頻率不高，當他開始考慮是否繼續持有該公司金星卡（Gold Star）年度會員資格時，驚訝地發現好市多已於2026年1月自動續訂其會員資格，並從他的信用卡扣除65美元。訴狀指出，「若原告能即時收到相關通知，他會取消會員資格，不會自動續約。」

他認為該公司違反多項加州法規，包括加州自動續約法、虛假廣告法、消費者法律救濟法和不正當競爭法等。他請求法院作出宣告性判決，同時替其本人及其他集體訴訟成員裁定損害賠償。

除上述訴訟外，好市多上個月也面臨另一宗集體訴訟，指控其販售的雞肉產品遭沙門氏菌（Salmonella）汙染。