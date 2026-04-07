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下一張機票更貴 油價引爆航空業大逃殺 專家籲快買齊今年機票

記者張宏／綜合報導
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中東戰爭引發油價上漲的連鎖反應顯現，行李費上漲、機票上漲、航線取消及航空公司倒閉...
中東戰爭引發油價上漲的連鎖反應顯現，行李費上漲、機票上漲、航線取消及航空公司倒閉潮，而最終埋單的只有消費者。（記者張宏／攝影）

你的下一張機票更貴，專家建議，如可能趕緊買齊今年旅行所有機票！

中東戰爭導致油價上漲引爆航空業大逃殺：行李費上漲，機票上漲，航線取消及航空公司倒閉潮。美國各大航空公司已採取一系列應對措施，但有些航空公司受到的影響比想像中更大，而直接受害者永遠是消費者，他們將面臨更加斤斤計較的航空服務和免費行李托運數量、以及比去年同期可能上漲50%的票價。

聯合航空（United Airlines）3日開始，旅客托運行李費將上調10美元至50美元。此次漲價是兩年來首次提高行李費，此前捷藍航空（JetBlue）3月下旬宣布了類似措施：在美國、墨西哥、加拿大和拉丁美洲境內飛行的乘客第一件和第二件托運行李費將增加10美元，而第三件托運行李費用將再增加50美元。

據洛杉磯時報，聯合航空執行長Scott Kirby日前表示，該航空今年目標是「完全抵消燃油價格上漲的影響」。今年強勁需求意味著該航空公司或許能夠在不流失太多客戶情況下提高機票價格。如果油價維持在當前水平，該公司可能面臨110億美元的虧損。同時聯航機票價格可能會上漲20%。如果其他航空公司重蹈疫情覆轍，如每桶175美元預測是正確的，那麼航空公司將無法生存下去。

由於利潤微薄，而油價徘徊在每桶100美元左右，航空公司別無選擇，只能將增加成本轉嫁給消費者。德意志銀行日前公布數據顯示，提前21天預訂的美國跨國航班平均價格比一年前上漲約50%。華人李小姐最近一直關注美國飛往中國的機票，她說，為了買到更有性價比的機票，她設置票價提醒，她選擇的大韓航空票價最近一路從800美元飆升到1300多美元。以往國際航線兩件托運行李免費是標配，但是現在大韓航空的低價票（Saver）只提供一件免費托運行李，第二件要收150美元。

KERA新聞報導，The Points Guy執行主編Clint Henderson建議，把今年剩下時間裡所有能安排的旅行都訂好，包括感恩節和聖誕節的旅行。但預訂經濟艙低價票的人要小心，其改簽優先順序最低且機票也可能無法更改。

西海岸燃油價格比美國其他任何地方都更易受到供應疲軟的影響，機票價格幾乎肯定會上漲。聯合航空首席商務官Andrew Nocella表示，公司已做好應對不穩定局面的準備，因為這種衝擊常發生。就像加油站一樣，航空公司必須調整價格以反映燃料成本。 就像汽車汽油一樣，航空燃油在加州也更貴。由於航空公司尋求節省成本，從聖荷西（San Jose）和布班克（Burbank）等樞紐城市飛往加州其他城市的一些航線可能會停飛。

佛羅里達中央大學羅森酒店管理學院副院長Alan Fyall表示，廉價航空公司風險更高，因為它們利潤非常微薄，且依賴大量的客流量。去年第二次申請破產保護的廉價航空公司精神航空（Spirit）4月初宣布10月2日將停止飛往加州四個機場，包括奧克蘭、沙加緬度、聖荷西和聖地牙哥。航空公司會盡可能選擇最便宜的加油站，這可能導致航空公司盡可能避免在加州加油。

據Ishrion Aviation報道，達美航空已確認將取消其季節性洛杉磯國際機場（LAX）至阿拉斯加克雷奇機場（ANC）航線，理由是高油價和成本壓力。該航線在旅遊旺季連接南加州和阿拉斯加最大的城市安克雷奇。此次航線取消反映了燃油成本持續影響航線網路規畫，航空公司面臨的更廣泛挑戰。航空公司營運成本上漲迫使達美航空等公司重新評估某些航線的可行性。因此那些客流量較少且具有季節性航班首當其衝被削減。

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