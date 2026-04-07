稅賦侵蝕退休金、生活成本高 專家：在加州退休須三思

加州在物價、稅收及醫療負擔上均名列全美前茅，這對試圖讓退休存款發揮最大效益的銀髮族來說，是一項長期的生存挑戰。（取自ca.gov網頁）

Yahoo Finance報導，加州 常是許多人夢寐以求的居住地，但談到「退休」，除非你財力極其雄厚，否則這片陽光之地恐怕並非首選。對於依賴固定收入（如退休金 ）的長者而言，加州高昂的生活成本與複雜的稅收環境，正成為享受安穩晚年的巨大障礙。

根據最新分析，加州在物價、稅收及醫療負擔上均名列全美前茅，這對試圖讓退休存款發揮最大效益的銀髮族來說，是一項長期的生存挑戰。若退休者未帶領龐大資產進入退休階段，以下是考慮退休者在選擇加州前需三思的八大理由：

1.房價 高不可攀

稱加州房價「偏高」可能都太過含蓄。數據顯示，全美房屋價值中位數約為 42萬9189美元，但加州的平均房價卻高達76萬5036美元。對於收入有限的退休族，住房支出負擔極重。即使選擇租房，2026年的數據顯示加州平均月租金落在2600至2850美元之間。

2.油價全美最貴

加州的燃料成本同樣令人咋舌。根據AAA統計，全美平均油價約為4.06美元，而加州則高達5.89美元。對於規劃在退休後駕車旅遊的長者來說，高油價將顯著限制行動自由。

3. 自然災害頻傳

從地震到山火，加州面臨多種自然災害風險。這不僅可能威脅財產安全，更直接導致保險費飆升。一般的房屋保險通常不涵蓋地震險，需額外付費；而在山火易發地區，高昂的保費更是一筆沉重的經常性支出。

4.稅賦侵蝕退休金

加州的稅務政策對退休族並不寬裕。根據TurboTax數據，加州最高所得稅率達13.3%，為全美最高。此外，加州的州銷售稅率達7.25%，同樣高居全美之冠，這將不斷蠶食退休人員的積蓄。

5.生活成本難以負擔

綜合住房、交通及各項雜支，加州的整體生活成本對失去工作收入的人群極具挑戰性。這種全方位的物價壓力，讓「金州」的吸引力大打折扣。

6.環境擁擠與交通堵塞

若嚮往的是寧靜的退休生活，加州可能會讓人失望。加州多數地區，尤其是沿海一帶—人口密度極高。如果厭惡塞車與人潮，其他土地廣闊、人口較稀少的州別或許更適合。

7.公共運輸匱乏

加州雖然擁有絕美風景，但大眾運輸系統（特別是跨區域交通）相對有限。對於不再駕車或選擇不開車的高齡者而言，若想前往風景區或在市中心外活動，將面臨極大的交通難題。

8.氣候並不總是宜人

雖然沿海地區氣候接近完美，但該區房價也最貴。隨著往內陸尋找較便宜的住房，氣候會變得愈發極端甚至酷熱。對於身體調節能力較弱的長者來說，內陸地區嚴酷的氣候環境可能不再是避暑勝地。