培養人才 愈來愈多大學設AI專業科系

AI運用瞬息萬變，推陳出新，愈來愈多產業求才若渴。（美聯社）

今日美國報導，隨著人工智慧 （Artifical Intelligence，AI ）在科技與社會各領域迅速擴張影響力，各產業求才若渴，愈來愈多大學將AI納入正式課程，設立專業科系，培養能應對未來科技變革相關人才，包括南加大 （USC）與聖地牙哥加大（UC San Diego）等校，均成立人工智慧學士學位（Bachelor of Science in Artificial Intelligence）。

美國西北大學（Northwestern Univ.）日前宣布成立全新人工智慧主修科系，預計2026年秋季開放申請。該校表示，成立AI主修，是為培養能在快速演變的科技領域中領導創新的人才。人工智慧正影響人類生活、社群發展、科技創新、學術研究與就業市場，目前急需更多具備專業能力的人才投入科技公司、創新企業或醫療、政府、非營利組織與研究等領域。

該校新聞稿指出，AI主修課程將領導學生如何「負責任地建構、部署與使用人工智慧」。學生將接受多項核心技術訓練，包括機器學習（Machine Lerning）、自然語言處理（Natural Language Processing）、人工智慧系統與基礎架構、資料結構與演算法，及支撐現代AI技術的數學基礎等。此外，還將培養學生熟悉多種程式語言與設計模式，納入AI對人類與社會層面相關議題，能批判性地評估AI對隱私、永續發展與智慧財產權等影響。

亞利桑納大學與卡羅爾大學（Carroll Univ.）也開設類似AI課程與學程，探索最新人工智慧技術及如何運用與開發AI系統。部分學校亦進一步擴展AI教育範疇，除技術導向課程外，也開設探討人工智慧與社會互動、人類倫理與應用影響的跨領域課程。

普渡大學（Purdue Univ.）提供人工智慧文學士與理學士兩種學位。文學士著重AI背後的倫理議題，探討科技與數據如何改變世界，也教授基本程式設計；理學士則更著重人工智慧系統運作原理，及如何建構等。

上述並非首批開設人工智慧專業課程的院校。卡內基美隆大學（Carnegie Mellon Univ.）早在2018年便推出第一個人工智慧學士學位。校方當時表示，此舉是應對AI技術重大突破，學生與企業對AI職業培訓需求日益增長。此後，愈來愈多大學院校陸續開設相關課程與學位，特別是近年來生成式AI快速發展，人工智慧教育需求進一步攀升，許多學生開始思考該如何選擇科系，才能在未來就業市場中保持競爭力。