我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

培養人才 愈來愈多大學設AI專業科系

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI運用瞬息萬變，推陳出新，愈來愈多產業求才若渴。（美聯社）
AI運用瞬息萬變，推陳出新，愈來愈多產業求才若渴。（美聯社）

今日美國報導，隨著人工智慧（Artifical Intelligence，AI）在科技與社會各領域迅速擴張影響力，各產業求才若渴，愈來愈多大學將AI納入正式課程，設立專業科系，培養能應對未來科技變革相關人才，包括南加大（USC）與聖地牙哥加大（UC San Diego）等校，均成立人工智慧學士學位（Bachelor of Science in Artificial Intelligence）。

美國西北大學（Northwestern Univ.）日前宣布成立全新人工智慧主修科系，預計2026年秋季開放申請。該校表示，成立AI主修，是為培養能在快速演變的科技領域中領導創新的人才。人工智慧正影響人類生活、社群發展、科技創新、學術研究與就業市場，目前急需更多具備專業能力的人才投入科技公司、創新企業或醫療、政府、非營利組織與研究等領域。

該校新聞稿指出，AI主修課程將領導學生如何「負責任地建構、部署與使用人工智慧」。學生將接受多項核心技術訓練，包括機器學習（Machine Lerning）、自然語言處理（Natural Language Processing）、人工智慧系統與基礎架構、資料結構與演算法，及支撐現代AI技術的數學基礎等。此外，還將培養學生熟悉多種程式語言與設計模式，納入AI對人類與社會層面相關議題，能批判性地評估AI對隱私、永續發展與智慧財產權等影響。

亞利桑納大學與卡羅爾大學（Carroll Univ.）也開設類似AI課程與學程，探索最新人工智慧技術及如何運用與開發AI系統。部分學校亦進一步擴展AI教育範疇，除技術導向課程外，也開設探討人工智慧與社會互動、人類倫理與應用影響的跨領域課程。

普渡大學（Purdue Univ.）提供人工智慧文學士與理學士兩種學位。文學士著重AI背後的倫理議題，探討科技與數據如何改變世界，也教授基本程式設計；理學士則更著重人工智慧系統運作原理，及如何建構等。

上述並非首批開設人工智慧專業課程的院校。卡內基美隆大學（Carnegie Mellon Univ.）早在2018年便推出第一個人工智慧學士學位。校方當時表示，此舉是應對AI技術重大突破，學生與企業對AI職業培訓需求日益增長。此後，愈來愈多大學院校陸續開設相關課程與學位，特別是近年來生成式AI快速發展，人工智慧教育需求進一步攀升，許多學生開始思考該如何選擇科系，才能在未來就業市場中保持競爭力。

人工智慧 AI 南加大

上一則

洛市中心翻新 藝術公園迎國際賽 打造多元新地標

下一則

致電餐廳訂購 可避免平台抽成

延伸閱讀

AI進社區 亞美凝聚聯盟推動智慧生活

AI進社區 亞美凝聚聯盟推動智慧生活
校園擁抱AI 紐約教育局設防火牆：這些事須教師親自做

校園擁抱AI 紐約教育局設防火牆：這些事須教師親自做
1年學費5.5萬 「無教師」AI學校進駐芝城

1年學費5.5萬 「無教師」AI學校進駐芝城
波士頓公校高中 今秋起納入AI素養課程

波士頓公校高中 今秋起納入AI素養課程
律師用AI出錯 業界擬規範、追究責任

律師用AI出錯 業界擬規範、追究責任
防AI作弊 愈來愈多大學改採口試

防AI作弊 愈來愈多大學改採口試

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

每個彎道都想停下來 這美景讓人甘願當「快樂的傻瓜」

2026-03-30 13:53
好市多出售的挪威煙燻三文魚，開袋即食，好吃不貴。（記者邵敏／攝影）

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

2026-03-29 22:10
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩