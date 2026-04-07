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AI履歷氾濫 企業查核反拖慢招聘進度

洛杉磯訊
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調查顯示，隨著人工智慧技術普及，原本被視為提高效率的工具，反而在招聘市場上帶來新...
調查顯示，隨著人工智慧技術普及，原本被視為提高效率的工具，反而在招聘市場上帶來新的挑戰，甚至拖慢整體招聘流程。專家提醒，求職者應善用AI工具，呈現真實的工作與生活歷練。示意圖。（取自pexels）

一項針對全美超過2000名招聘經理進行的調查顯示，隨著人工智慧（AI）技術普及，原本被視為提高效率的工具，反而在招聘市場上帶來新的挑戰，甚至拖慢整體招聘流程。專家提醒，求職者應善用AI工具，呈現真實的工作與生活歷練。

據全美電視網NBC新聞報導。這項調查由全球擁有超過300個辦事處的商業顧問與招聘公司Robert Half進行。結果指出，大量AI生成履歷湧入市場，不僅讓企業難以篩選合適人才，也增加了招聘人員的工作負擔和檢視難度。

Robert Half資深區域總監克拉克（Brandi Clark）表示，目前市場上充斥著AI生成履歷，情況前所未見。「在我於公司任職21年來，從未見過因AI技術與工具的使用，使就業市場變得如此複雜。」

調查顯示，約三分之二的受訪招聘經理坦言，在處理AI生成的求職申請時遇到困難。其中最棘手的問題，在於難以辨別求職者的經驗究竟是經過AI潤飾，還是真實的工作與生活歷練。

克拉克指出，人資人員如今很難分辨履歷中的內容是否真實可信，導致部分企業不得不放慢招聘節奏，投入更多時間進行背景查核，並增加篩選流程與面試輪次，以確認求職者是否具備實際能力。

不過，專家也強調，AI並非洪水猛獸。對求職者而言，關鍵在於「如何使用」。克拉克建議，應將AI視為輔助工具，例如用於校對、排版或優化語句，而非完全依賴生成內容。履歷最重要的，仍是如實反映個人經驗與能力。

她進一步建議，求職者可透過條列方式清楚呈現過往經歷，並聚焦與應徵職位相關的核心技能。這不僅有助於提升履歷辨識度，也能避免與其他AI生成履歷過於雷同。

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