Google新功能 Gmail用戶可更改使用名稱

想要改掉過去一直沿用的Gmail電郵地址名稱，即「@gmail.com」前面的連串字母、數字或符號嗎？現有Google的新功能可以做到。（美聯社於Google的Gmail網頁介面截圖，示意圖）

很久以前創設的Gmail電郵址地帳號的使用名稱（username）現已感到不合適、甚至令你感尷尬而很想更改它嗎？例如「furbyfan93」或「bigdog88」……之類。過往修改這名稱是不可能的，現在可以了，因為谷歌 （Google ）最新推出這項功能。

洛杉磯 KTLA電視台報導，Google一直測試允許用戶更改位於「@gmail.com」前面顯示用戶名稱的功能，並終在日前宣布該功能現已在美國上線。

如果使用桌面電腦、安卓或蘋果裝置來修改這項資料，須前往myaccount.google.com或google-account-email。登入後，會看到一個「變更 Google帳戶電子郵件地址（Change Google Account email）」按鈕，即可修改。

Google會提供一些詳細資訊，你的帳戶資料不會受影響，仍會收到電郵，並能轉換去其他Google帳戶電郵地址，包括修改前的舊郵址。

更改後，一些Google服務和第三方的服務仍會使用你的舊郵址，其他服務則會使用新郵址。若接受這種情況，系統會請你輸入新的使用者名稱（username），確認無誤後，可點選「更改電子郵件地址（change email）」。更改後的郵址將成為你的主要Google帳戶郵址，先前的舊址將會備用。

更改完成後，應進行測試，分別傳送一封信去新舊郵址。

若在更改過程中遇到問題，Google會提供建議，並指導你如何備份資料以防萬一。

選擇新用戶名稱時務必謹慎。你可以在Google帳戶最多建立三個新的電郵地址，並可隨時切換回舊地址，但每12個月內，只能建立新Gmail郵址一次。

須留意的是，這項修改功能只限於變改電郵地址在@gmail.com前面的連串字母、數字或符號，卻不能更改發送郵件時所顯示的名稱，要改後者，須使用另一個設定。