復活節種植季 美觀、實用園藝受歡迎
隨著復活節周末到來，加州正式進入春暖花開的種植季，不少民眾開始動手打造自家陽台與後院花園。從色彩繽紛的應景花卉，到可食用的蔬果與香草，「兼具觀賞與實用」的園藝選擇，成為加州綠手指們今年的一大趨勢。
復活節通常被稱為開春後第一波「花博會」，從洛杉磯最大的鮮花批發市場，到各地的園藝中心，都推出以復活節為主題的盆栽組合。
連鎖專業園藝中心Armstrong Garden Center格蘭杜拉園藝師Samantha介紹，傳統的復活節百合（Easter Lily）依然是人氣首選。白色喇叭狀花朵象徵純潔與新生，並帶有淡雅香氣，適合室內擺設或節日贈禮。她說，盆栽百合花期通常可維持兩周，花期結束後可移植至庭院，來年仍可再次開花。
此外，天竺葵（Geranium）與繡球花（Hydrangea）也是復活節深受歡迎的花卉。天竺葵色彩鮮豔、耐曬易養，適合陽台與露台，而且還可以剪枝扦插，經濟實惠；繡球花則以柔和雲狀花型見長，適合作為餐桌或庭院的視覺焦點。
如果想要提升庭園層次感，高挑飄逸的飛燕草（Delphinium）是好選擇。其高聳花序和藍紫色調，能為花園增添立體與戲劇效果。不過Samantha表示，飛燕草需充足日照，種植難度略高。
Samantha表示，香草植物亦是春季熱門選項之一。不少民眾喜歡選擇百里香（thyme）、龍蒿（tarragon）、細香蔥（chives）、羅勒（basil）等，不僅種植簡單，還能直接用於料理，為復活節餐桌增添風味。例如將百里香點綴於火腿主菜、以龍蒿製作奶油醬，或在蛋料理中加入新鮮香草，都相當合適。
她表示，近年越來越多民眾開始打造「可食用花園」，將「觀賞＋食用」結合，例如在花園中同時種植花卉與蔬菜，不僅美化居家環境，也能享受親手栽種、現採現吃的樂趣。例如，適合小空間的番茄盆栽與辣椒盆栽受到不少青睞。
園藝專家指出，加州春季氣候溫和，非常適合多數植物生長。其中最容易上手的五種植物包括：番茄、辣椒、羅勒、天竺葵、繡球花。
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