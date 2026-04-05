復活節種植季 美觀、實用園藝受歡迎

復活節的周末，山腳地區專業園藝中心Armstrong garden center人來人往。（記者楊青／攝影）

隨著復活節 周末到來，加州 正式進入春暖花開的種植季，不少民眾開始動手打造自家陽台與後院花園。從色彩繽紛的應景花卉，到可食用的蔬果與香草，「兼具觀賞與實用」的園藝選擇，成為加州綠手指們今年的一大趨勢。

色彩多樣的天竺葵耐曬易養，適合陽台與露台，而且可以剪枝扦插，經濟實惠。（記者楊青／攝影）

復活節的周末，綠手指們開始忙乎春季花草蔬菜種植。（記者楊青／攝影）

復活節通常被稱為開春後第一波「花博會」，從洛杉磯 最大的鮮花批發市場，到各地的園藝中心，都推出以復活節為主題的盆栽組合。

具有英式花園風格的飛燕草高挑飄逸，適合增加庭院層次。（記者楊青／攝影）

居民選購盆栽番茄。（記者楊青／攝影）

連鎖專業園藝中心Armstrong Garden Center格蘭杜拉園藝師Samantha介紹，傳統的復活節百合（Easter Lily）依然是人氣首選。白色喇叭狀花朵象徵純潔與新生，並帶有淡雅香氣，適合室內擺設或節日贈禮。她說，盆栽百合花期通常可維持兩周，花期結束後可移植至庭院，來年仍可再次開花。

此外，天竺葵（Geranium）與繡球花（Hydrangea）也是復活節深受歡迎的花卉。天竺葵色彩鮮豔、耐曬易養，適合陽台與露台，而且還可以剪枝扦插，經濟實惠；繡球花則以柔和雲狀花型見長，適合作為餐桌或庭院的視覺焦點。

春暖花開，不少民眾開始選購花草植物打造自家陽台、花園、菜園。（記者楊青／攝影）

番茄因其生長快速且結果期長而成為「可食用花園」的重要組成植物。（記者楊青／攝影）

如果想要提升庭園層次感，高挑飄逸的飛燕草（Delphinium）是好選擇。其高聳花序和藍紫色調，能為花園增添立體與戲劇效果。不過Samantha表示，飛燕草需充足日照，種植難度略高。

南加氣候相當適合種植辣椒。（記者楊青／攝影）

Samantha表示，香草植物亦是春季熱門選項之一。不少民眾喜歡選擇百里香（thyme）、龍蒿（tarragon）、細香蔥（chives）、羅勒（basil）等，不僅種植簡單，還能直接用於料理，為復活節餐桌增添風味。例如將百里香點綴於火腿主菜、以龍蒿製作奶油醬，或在蛋料理中加入新鮮香草，都相當合適。

綉球花被認為是南加地區最容易種植的花卉之一。（記者楊青／攝影）

她表示，近年越來越多民眾開始打造「可食用花園」，將「觀賞＋食用」結合，例如在花園中同時種植花卉與蔬菜，不僅美化居家環境，也能享受親手栽種、現採現吃的樂趣。例如，適合小空間的番茄盆栽與辣椒盆栽受到不少青睞。

春暖花開，園藝中心生機盎然。（記者楊青／攝影）

名目繁多的香草最適合打造「可食用花園」。（記者楊青／攝影）

園藝專家指出，加州春季氣候溫和，非常適合多數植物生長。其中最容易上手的五種植物包括：番茄、辣椒、羅勒、天竺葵、繡球花。