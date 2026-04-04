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台棒球傳奇遷居爾灣 陳偉殷愛美式自由

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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陳偉殷強調，台灣棒球應持續努力，朝向與日本、美國等強隊競爭的目標邁進。（記者謝雨...
陳偉殷強調，台灣棒球應持續努力，朝向與日本、美國等強隊競爭的目標邁進。（記者謝雨珊／攝影）

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭，陪伴孩子成長。陳偉殷透露，過去因職業發展錯過了孩子許多重要時刻，未來兩到三年將以家庭為主。

儘管退休，他仍心繫棒球。2026年世界棒球經典賽（WBC）中，他擔任中華隊幕後顧問，並前往亞利桑納州探訪旅美球員，分享職業經驗。他也持續參觀當地訓練中心，與年輕球員互動，觀察美國棒球文化與台灣的差異，思考未來如何為棒球發展貢獻力量。

談及定居美國的原因，陳偉殷表示，旅外超過10年的經驗讓他習慣了國外生活的自由度。他認為，美國生活不僅自由，更能讓孩子兼顧學業與運動，接觸更多不同運動項目，而美國教育體系也鼓勵學業與運動並行。因此，他選擇在美國定居，優先發展孩子的教育和成長。對於孩子是否從事棒球，陳偉殷表示，只要孩子熱愛，他會全力支持，但同時強調職業棒球競爭激烈，學業仍需兼顧，才能為未來打下穩固基礎。

對於未來是否回台投入棒球或教練工作，陳偉殷坦言並無明確規畫，目前希望先在美國觀察與學習，了解需求後再決定如何發展，無論是職棒、青少年或學生棒球，目前尚未決定具體著手方向。他指出，球員生活與退休生活差異大，退休一年多仍在調整作息，但會持續以家庭為重，同時保持對棒球的關注。

在2026年世界棒球經典賽（WBC）中，中華隊以2勝2敗排名分組第4、總排名第13，雖未晉級8強，但成功避免墊底，並取得下一屆直接參賽資格。這次比賽亮點在於延長賽中，中華隊險勝南韓，締造經典賽首次擊敗韓國的歷史里程碑。

陳偉殷對此表示，這次中華隊比賽成績不錯，尤其擊敗韓國隊為台灣帶來了信心，但與日本隊有明顯差距，需要正視。他指出，亞洲與歐美強隊之間存在實力差距，因此不能因險勝韓國而自滿。陳偉殷強調，台灣棒球應持續努力，朝向與日本、美國等強隊競爭的目標邁進，爭取未來世界棒球經典賽奪冠，贏韓只是第一步，前方仍有很長的路要走。

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國...
擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

爾灣 退休 亞利桑納州

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