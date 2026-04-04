找到歸屬感 愈來愈多日裔美人搬回日本

近年來有愈來愈多日裔美國人想移居到日本。（示意圖由Chatgpt製作）

不會說日語、也不曾在日本 生活過的舊金山日裔居民達許（Julian Prince Dash）在日本旅遊時突然意識到，那裡是他想度過餘生的地方。而許多在加州 生活的日裔，也有搬回日本的打算。

舊金山紀事報報導，隨著美國生活成本上升和日元貶值，日本移民局數據顯示，移居日本的美國人人數已從2020年的5萬5000人增加到2024年的6萬6000人。然而，許多美國人移居日本不僅是經濟因素，對一些日裔美籍人士來說，祖先故鄉的召喚讓他們渴望與其建立一種更深層的關係。

達許於1986年在日本出生，母親是日本人，父親是美國非裔，他5歲那年隨家人搬到加州聖地牙哥，後來回過日本四次探望家人。

在日本，達許的混血身分讓他覺得自己像個外星人，但有時又覺得如魚得水。例如，他很愛吃納豆，他美國住家的冰箱中有一半食物是日本食物。「我覺得我在日本融入的程度，比在美國老家那個社區還高。」

正是這種渴望持續吸引加州其他日裔居民跨越太平洋前往日本。

現居灣區康柯德的56歲鍋島太郎（Taro Nabeshima-Weaver）正在規畫他在日本的未來。「唯有身在日本，我才能真正感受到一種歸屬感」。

32歲的石井（Kristy Ishii）是第五代日裔美國人，在加州沙林納（Salinas）長大的她於2016年移居日本，為的就是追求同樣的歸屬感。「小時候，我並不清楚自己究竟是誰，我當時了解的家族歷史僅限二戰的集中營時期。很顯然，我的家族在那之前早已擁有屬於自己的歷史。」

在屋崙長大、現居日本的饒舌歌手小田（Kai Oda）與哥哥小田正治（Seiji Oda）2019年在灣區憑饒舌歌「Trapanese」一砲而紅，受邀前往東京一家夜店演出。在美國成長期間，幾乎沒有一天不被人罵「小日本」或「中國佬」的他心想，或許在祖先故鄉的土地上，能找到一種歸屬感。

不過，出生於洛杉磯 、曾移居日本的日裔網紅Keiji說：「在社群媒體上，人們總是盛讚日本物價低廉、生活實惠。但對於生活在日本的普通人來說，日子其實過得很艱難。當地薪資漲幅跟不上通膨速度，加上日元貶值，人們的積蓄正逐漸被吞噬」。