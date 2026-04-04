英女遊歷多國：住洛城「最正確決定」

英國女子遷居洛杉磯近一年，表示再也不想離開。(示意圖取自Unsplash.com)

很多人搬離加州 ，也有很多人遷到此地，一位英國女子遊歷多國後選擇在加州定居，這裡的生活讓她感受到更多機會與成就感。女子稱移居加州是她人生「最正確決定」。

據Newsweek等媒體綜合報導，這位30歲的女子名叫羅斯（Marina Emma Rose），目前居住洛杉磯 。羅斯從小在英國農場成長，曾在倫敦生活五年，並遊歷四方，去過多個國家，但她從小嚮往美國，認為這裡充滿無限機遇，「我熱愛美國的生活，它改變我的人生，搬到這是此生做過最棒的決定。」

羅斯在洛杉磯經營珠寶品牌，她表示，當地創業環境極具激勵性，而英國曾讓她壓抑。羅斯認為加州的生活品質和人們的思維方式更好，「這裡的人胸懷大志，充滿熱情，而且他們想把你拉進夢想。」相比之下，她認為英國社會存在「槍打出頭鳥」（Tall Poppy Syndrome），人們容易對成功者心生排斥，甚至試圖打壓。

羅斯表示，兩地差異部分歸因於天氣和整體氛圍等因素，但她強調更廣泛的文化鴻溝。在她看來，美國文化鼓勵個人發展和追求夢想，這種氛圍深刻改變她的生活態度。

這個年輕的女孩曾在多個國家生活過，並去過美國10個州，但她表示最喜歡加州，「住在這裡感覺就像拍電影，一天之內可以去海邊衝浪，也能去山裡滑雪，我從不感到無聊，生活充滿新鮮感」。

羅斯承認洛杉磯生活成本高，面臨政治局勢緊張等挑戰，她十多年前第一次來洛杉磯，感覺現在的政治氛圍緊張得多。不過她認為，整體生活質量還是很高，很多美好的東西都是免費，「比如宜人的氣候，優美的自然環境，海灘和健行都是免費。」

羅斯非常感激在美國的生活，「美國是個了不起的國家，我感受到從未有過的自由。在很多方面，我都覺得自己生錯國家。」