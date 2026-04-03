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加州砸1000萬補電動車修電池 納稅人該買單嗎？

編譯林思牧／綜合報導
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加州為電動車車主支付，最高7500美元的電池維修費用。(Unsplash/CHU...
加州為電動車車主支付，最高7500美元的電池維修費用。(Unsplash/CHUTTERSNAP)

加州悄悄推出價值1000萬美元的修車福利，但僅限於電動車的特定部件維修。這項措施馬上遭到共和黨議員強烈抨擊。

紐約郵報報導，加州空氣資源委員會CARB（California Air Resources Board）悄悄啟動了一項1000萬美元的計畫，為電動車車主支付最高7500美元的電池維修費用。而且如果電池無法修復，車主選擇購買或租賃新電動車，最高可獲得1萬美元的補貼。

這項名為「零排放保障項目ZAP」（Zero-Emission Assurance Project）的計畫，於3月30日在全加州範圍內啟動。根據政府網站的信息，凡是透過CARB的兩項州政府資助計畫，購買並持續擁有二手零排放車輛」或「全民清潔汽車計畫」（Clean Cars 4 All），並持續擁有該車輛的人均有資格申請。

CARB發言人巴克利（Lindsay Buckley）解釋說：「任何通過CARB的購車激勵計畫購買二手電動車的車主，如果懷疑車輛的關鍵電池或燃料電池部件需要大修，都可以申請ZAP。」

加州大力推動電動車普及，以期實現一項備受爭議的強制性目標：到2035年，該州銷售的所有車輛必須100%為零排放車輛。州議會刺激消費者購買電動車的主要策略是提供巨額補貼，例如已於2023年結束的7500美元清潔車輛補貼計畫。共和黨人則猛烈抨擊用納稅人的錢補貼私人購車的做法。

美國能源研究院執行長艾薩克（Jason Isaac）表示，加州政府現在正用納稅人的錢來彌補其自身政策的失敗。在大力推行電動車強制性規定和補貼政策之後，加州承認許多電動車都出現了代價高昂的電池故障，而消費者根本無力承擔維修費用。

去年川普取消了聯邦政府的電動車激勵措施，並阻止了加州的零排放強制令。接著紐森州長宣布了一項2億美元的補貼計畫，想提振加州的電動車銷售，但具體細節尚未公佈。眾議院共和黨人已對加州的零排放強制令展開調查，並於本周向CARB主席桑切斯（Lauren Sanchez）發出傳票，要求其提供有關該強制令的文件。

谷歌搜尋的AI總覽指出，給一輛2015年的 Tesla Model S更換電池組...
谷歌搜尋的AI總覽指出，給一輛2015年的 Tesla Model S更換電池組需要1萬1000美元到2萬美元的費用 。 (谷歌)

眾議院 共和黨 電動車

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