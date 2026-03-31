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比特幣可買房了 房利美首度接受「加密貨幣」抵押貸款

洛杉磯訊
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購房者可使用加密資產，比如比特幣等作為抵押買房。（示意圖取自Unsplash.c...
購房者可使用加密資產，比如比特幣等作為抵押買房。（示意圖取自Unsplash.com）

由美國政府監管的房貸機構房利美（Fannie Mae），將通過抵押貸款公司Better Home and Finance（簡稱Better）與Coinbase推出新產品，允許購房者以加密貨幣作為抵押資產申請貸款。權威人士指出，未來蘋果、亞馬遜等股票，或許都可以用來抵押購房，此舉將幫助更多的年輕人實現購房的美國夢。

據CNBC等媒體綜合報導，根據該方案，購房者可以使用其持有的加密資產，比如比特幣（BTC）或美元代幣（USD Coin）等作為抵押，房利美將按照常規方式，對這類貸款進行購買和處理。雖然這並非市場上第一款加密貨幣抵押貸款，但這是首個被房利美接受的產品。為滿足條件，借款人必須擁有Coinbase帳戶，一旦加密貨幣被抵押，就不能進行交易。

Better首席執行官Vishal Garg接受採訪時表示，終於建立基礎設施，讓美國任何代幣化資產都能被抵押，幫助人們買房。這項服務計畫從比特幣和美元代幣開始，未來還可以擴展至蘋果、亞馬遜股票，或任何公開交易的共同基金、債券基金，甚至是個人退休帳戶中的資產，都可以用來抵押購房。

這項產品主要面向一類人群，擁有足夠加密資產用於支付首付，但不希望出售這些資產的人。因為一旦出售，不僅產生稅務負擔，還可能損失未來的上漲收益。新的抵押貸款產品，可以允許人們保留加密貨幣，同時獲得房屋貸款。Coinbase消費者和企業產品負責人Max Branzburg在聲明中表示，以代幣資產作為抵押的房貸，是幫助年輕一代實現購房夢想的重要一步，他們難以存足傳統的首付。

根據該產品介紹，借款人必須擁有Coinbase帳戶，並通過Better申請一筆常規抵押貸款，同時再申請一筆以比特幣或美元幣為抵押的貸款。第二筆貸款將用於支付第一筆貸款的首付，兩筆貸款均由Better持有。加密資產一旦被質押，便無法交易。即使加密貨幣價值下跌，只要借款人按月還款，貸款條件不會發生變化。例如，對於一套價值50萬美元的房屋，借款人可以抵押價值25萬美元的比特幣，並獲得10萬美元的貸款用於支付現金首付。貸款期間，加密貨幣一直存放在Better的Coinbase Prime帳戶中托管，並在貸款償還後退還給借款人。

該模式的缺點在於，借款人需要為兩筆貸款支付利息，這會增加整體成本。不過，Garg表示，Better提供的利率低於多數競爭對手，且兩筆貸款的利率及條款一致。他還指出，「以美元代幣為例，可以保留資產增值帶來的收益。持有的美元代幣及其收益可以用來抵消抵押貸款的利息支出。」此外，第二筆貸款無需支付私人抵押貸款保險（PMI），借款人只需向Better支付一筆款項。

目前，其他公司例如Milo，也提供加密貨幣抵押貸款，但這些產品尚未符合房利美的規定。它們的成本可能遠高於Better的產品，並且要求使用全部加密資產作為抵押品，而不是一定金額。

報導指出，隨著房利美的支持參與，將為更多類似產品打開大門。房地產經紀Tony Giordano表示，未來10年，整個房地產行業都將可能接入區塊鏈化。此外，若借款人通過Better獲得貸款，Coinbase One會員將有資格獲得相當於抵押貸款價值1%的回饋，最高可達1萬美元。未來，該產品還可能支持包括以太坊（Ethereum）和Solana在內的更多加密資產。

亞馬遜 貸款 加密貨幣

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