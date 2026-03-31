州長參選人斯泰爾 年收入超越另9人總和

根據2024年的報稅紀錄，民主黨籍億萬富翁斯泰爾（Tom Steyer）與妻子泰勒（Kat Taylor）申報了約3900萬美元的收入。（ZUMAPRESS.com）

New York Post新聞網報導，隨著現任加州州長紐森（Gavin Newsom）任期屆滿，共有十位參選人正角逐入主州長辦公室。雖然民調反映的是選民支持度，但最新的稅務申報資料卻揭示了另一種層面的「領先地位」。

根據CalMatters報導，在十位參選人中，有一位候選人與配偶的年度收入竟高達3900萬美元，這一數字甚至超過了其他所有參選人的收入總和。

名列榜首且大幅領先的是民主黨籍億萬富翁斯泰爾（Tom Steyer）。根據2024年的報稅紀錄，斯泰爾與妻子泰勒（Kat Taylor）申報了約3900萬美元的收入。其財富主要來自全球投資回報，此外還包括數百萬美元的海外被動收入、權利金以及經營肉牛牧場的收益。

這對夫婦當年繳納了約540萬美元的聯邦稅。他的政見聚焦於降低生活成本，包括擴大社會住宅、對抗公用事業壟斷、推廣綠能產業職位以及增加企業稅。

排名第二的是共和黨籍的希爾頓（Steve Hilton），其2024年申報收入為750萬美元。收入大部分來自其妻惠特斯通（Rachel Whetstone）在Netflix擔任高層的薪資，其餘則來自媒體工作、倫敦房產租金及投資。

這對夫婦繳納了約280萬美元的聯邦稅。希爾頓曾擔任福斯新聞主播，年薪約25萬美元。這位英裔美籍參選人在部分民調中領先，且募款金額在斯泰爾之外的參選人中位居首位。

前洛杉磯 市長、民主黨籍的維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）則申報了140萬美元。其收入主要來自顧問工作，及擔任洛杉磯市長期間獲得12萬5000美元的公職退休金。

他是頂尖候選人中唯一與配偶分開報稅的，繳納了約46萬2000美元的聯邦稅。

在收入中段班的部分：

•民主黨籍貝塞拉（Xavier Becerra）：申報約49萬美元，包含聯邦政府薪資與租金收入。他的家庭繳納約11萬6000美元的聯邦稅。

•民主黨籍史瓦維爾（Eric Swalwell）：申報46萬1000美元，結合其國會薪資與妻子的顧問收入。這對夫婦繳納約8萬3000美元的聯邦稅。

•民主黨籍余淑婷（Betty Yee）： 申報21萬1000美元，主要來自退休金與社福金，繳納約2萬4000美元的聯邦稅。

目前僅有四位參選人提交了2025年的最新稅表：

•共和黨籍河濱縣警長比安科（Chad Bianco）：申報59萬美元，繳稅約12萬7000美元。

•聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）：申報50萬7000美元，繳稅約9萬9000美元。

•民主黨籍瑟蒙德（Tony Thurmond）：家庭總收入30萬9000美元，繳稅約5萬2000美元。

•民主黨籍波特（Katie Porter）：申報30萬美元，主要來源為學術薪資，繳稅約5萬8000美元。