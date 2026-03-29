巴洛阿圖3社區進全美宜居地前10名 聖塔蒙尼卡最受矚目

數據平台Niche公布「2026全美最佳居住地」，北加州巴洛阿圖表現優異，有三個社區進入全美前十；南加州以聖塔蒙尼卡最受矚目。圖為聖塔蒙尼卡海灘。（記者楊青／攝影）

一項最新發布的全美宜居地評比顯示，北加州巴洛阿圖（Palo Alto）表現優異，有三個社區進入全美前十。南加州方面，聖塔蒙尼卡最受矚目，有多個社區在全美名列前茅。

這分由數據平台Niche公布的「全美最佳居住地」（Best Places to Live）報告，2026邁入第12年，透過分析生活品質相關指標，為人們提供居住選擇參考。本次評比綜合多項公開數據來源，包括人口普查局、勞工統計局及疾病防治中心資料，並結合數百萬居民的實際評價，力求呈現各地真實居住體驗。

報告涵蓋全美230個城市、約1萬8000個城鎮、郊區與社區。整體而言，加州在多項指標中表現突出，包括戶外活動機會、年輕專業人士發展、養育家庭、退休環境、公立學校 品質、多元文化及整體健康條件等。不過，在生活成本與房屋可負擔性方面，加州則未有地區名列前茅。

在全美排名中，北加州矽谷中心巴洛阿圖有三個社區進入全美前十，分別是排名第三的Evergreen Park、第四的Downtown North以及第10的College Terrace。顯示矽谷地區依然是全國宜居熱點之一。

在南加州方面，洛杉磯縣共有三個社區擠進前50名，且全部位於聖塔蒙尼卡市，包括City Center排名第17、Mid-City及Ocean Park分別位居第40、第50名，顯示該社區在居住環境與生活便利性方面具高度競爭力，尤其獲得年輕族群喜愛。

若以城市為單位看，有多個南加華人熟悉的城市在全美榜上有名，包括爾灣（第12）、托倫斯（第19）、巴沙迪那（第26）、聖地牙哥（第45）及布班克（第47）等，均展現出良好的生活品質與社區環境。