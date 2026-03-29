我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

巴洛阿圖3社區進全美宜居地前10名 聖塔蒙尼卡最受矚目

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
數據平台Niche公布「2026全美最佳居住地」，北加州巴洛阿圖表現優異，有三個社區進入全美前十；南加州以聖塔蒙尼卡最受矚目。圖為聖塔蒙尼卡海灘。（記者楊青／攝影）
數據平台Niche公布「2026全美最佳居住地」，北加州巴洛阿圖表現優異，有三個社區進入全美前十；南加州以聖塔蒙尼卡最受矚目。圖為聖塔蒙尼卡海灘。（記者楊青／攝影）

一項最新發布的全美宜居地評比顯示，北加州巴洛阿圖（Palo Alto）表現優異，有三個社區進入全美前十。南加州方面，聖塔蒙尼卡最受矚目，有多個社區在全美名列前茅。

這分由數據平台Niche公布的「全美最佳居住地」（Best Places to Live）報告，2026邁入第12年，透過分析生活品質相關指標，為人們提供居住選擇參考。本次評比綜合多項公開數據來源，包括人口普查局、勞工統計局及疾病防治中心資料，並結合數百萬居民的實際評價，力求呈現各地真實居住體驗。

報告涵蓋全美230個城市、約1萬8000個城鎮、郊區與社區。整體而言，加州在多項指標中表現突出，包括戶外活動機會、年輕專業人士發展、養育家庭、退休環境、公立學校品質、多元文化及整體健康條件等。不過，在生活成本與房屋可負擔性方面，加州則未有地區名列前茅。

在全美排名中，北加州矽谷中心巴洛阿圖有三個社區進入全美前十，分別是排名第三的Evergreen Park、第四的Downtown North以及第10的College Terrace。顯示矽谷地區依然是全國宜居熱點之一。

在南加州方面，洛杉磯縣共有三個社區擠進前50名，且全部位於聖塔蒙尼卡市，包括City Center排名第17、Mid-City及Ocean Park分別位居第40、第50名，顯示該社區在居住環境與生活便利性方面具高度競爭力，尤其獲得年輕族群喜愛。

若以城市為單位看，有多個南加華人熟悉的城市在全美榜上有名，包括爾灣（第12）、托倫斯（第19）、巴沙迪那（第26）、聖地牙哥（第45）及布班克（第47）等，均展現出良好的生活品質與社區環境。

公立學校

上一則

洛城新語／一代神探李昌鈺的名片

下一則

「超級通勤族」占比最高前10縣 加州有7縣

延伸閱讀

高收入、低生活成本 德州多城市入列

高收入、低生活成本 德州多城市入列
最安全醫院評等 加州、德州、佛州領先

最安全醫院評等 加州、德州、佛州領先
輔助生育技術普及 灣區試管嬰兒盛行 金山9.4%全美排第4

輔助生育技術普及 灣區試管嬰兒盛行 金山9.4%全美排第4
聖地牙哥人活更久 亞裔預期壽命最高

聖地牙哥人活更久 亞裔預期壽命最高
野火防治工程快速審批 南加多地受益

野火防治工程快速審批 南加多地受益
聖蓋博獲50萬補助 改造Smith Park泳池

聖蓋博獲50萬補助 改造Smith Park泳池

熱門新聞

好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

2026-03-26 23:27
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

2026-03-27 20:30
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用