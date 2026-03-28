Costco加速數位轉型 結帳可望10秒完成

好市多會員常抱怨結帳排隊時間過久，不過，隨著好市多加速數位轉型，未來顧客有望在約10秒內完成購物結帳。（本報世說新聞檔案照）

如果你曾在周末或大型假日前夕逛過好市多 （Costco），就知道結帳隊伍可能排得超級長。即便是自助結帳，等待時間也常常不輸傳統收銀台。好消息是，好市多正在加速數位轉型，未來顧客可能在短短10秒內，就能完成購物結帳。

根據FOX 11電視台報導，好市多早在2025年就開始試驗一種新型結帳系統，透過「預掃描」（pre-scan）技術讓顧客在店內購物時，即可用手機掃描每件商品的條碼，實時建立數位購物車。當顧客完成選購後，只需向員工或自助結帳機出示App生成的個人化代碼，系統便會核對訂單並提示付款。

好市多執行副總裁兼CFO Gary Millerchip表示，這套系統可將交易時間縮短至約8秒，大幅減少排隊等待時間。早期試行運作順暢，並受到會員好評。

這種「預掃描+自助結帳」模式，類似於山姆俱樂部（Sam's Club） 的「Scan & Go」，但好市多的版本仍保留員工驗收環節，確保商品購買紀錄正確無誤。初步試行門市的回饋顯示，這套新系統不僅提升購物效率，也改善人流動線，有望在更多門市推廣。

財務長Millerchip在3月的第二季財報電話會議中指出，好市多在數位化布局已有顯著進展，包括行動錢包功能優化、藥局預付服務，這些措施正有效提升結帳速度與員工生產力。他表示，公司將持續以高科技方式改善會員在門市與線上的購物體驗。

除門市技術創新，好市多也積極布局電商與人工智慧應用。Millerchip指出，好市多官網正導入更多個人化功能，初步已開始帶動線上銷售成長。隨著消費者逐步將AI融入購物習慣，好市多認為其高品質與高性價比的商品策略，有望在這波趨勢中受益。

最新調查顯示，消費者在結帳方式上的偏好存在世代差異：整體而言，43%的消費者偏好自助結帳，其中18至44歲族群高達53%傾向使用自助系統；而55歲以上族群仍較依賴人工結帳，主要原因是購物量較大，擔心自助系統處理速度或精準度不如人工。

在價格策略方面，好市多持續維持約14%至15%的商品利潤上限，明顯低於傳統超市約25%至35%的利潤率，使其價格競爭力持續吸引中產階級消費者。即便近年通膨壓力上升，好市多仍保持穩健成長。根據最新財報，第二季淨銷售額達682.4億美元，年增9.1%，淨利13.6億美元，年增13.6%，顯示其會員制度與價格策略仍具強大吸引力。