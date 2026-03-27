NASA月球基地計畫 造價比加州高鐵便宜

美國太空總署宣布將花200億美元在月球建立一個永久性基地。（取自NASA網站）

美國國家航空暨太空總署（NASA）最近宣布一項宏大計畫，擬在月球建立一個永久性基地，並公布了建造成本。然而，這項計畫的成本卻凸顯出加州財政的超支危機。

加州郵報（California Post）報導，NASA計畫在月球南極附近建立一個配備居住空間、加壓月球車以及核動力系統的基地，目標是實現人類長期駐留的願景。這項為期七年的計畫預計將耗資約200億美元。NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）說：「我們將不再只是插旗留下足跡，這次，我們的目標是留下來。」

沒想到，這一消息引發了一連串針對加州的嘲諷，許多人將矛頭指向飽受非議的加州高鐵 ，因為加州高鐵的興建難度要比月球基地簡單得多，所需資金卻多得多。到目前為止，加州高鐵的預估成本已飆升至1350億美元，工程進度也嚴重落後。

一位民眾在社群媒體X上問道：「為什麼在月球上建造基地，竟然比建造一條從舊金山 到洛杉磯的高鐵還便宜？」

一名網友回答：「很簡單，因為月球上沒有監管法規、沒有『鄰避主義者』（NIMBYs）、無需進行環境影響評估，也沒有律師。」另一名網友則打趣說：「因為月球不在加州。」

就連矽谷科技高層也加入批判的行列。Palantir技術長桑卡（Shyam Sankar）寫道：「馬斯克 只花100億美元就把300枚人造衛星送上太空軌道，加州耗資110億美元只建成1600呎的高架，而且有架無軌。」

知名創投業者安德森（Marc Andreessen）也說：「任何其他事物的成本都低於加州高鐵，加州高鐵的造價本質上是無限的。」

不過，加州州長紐森說：「說到鐵軌，我們終於開始鋪設了。」他還列舉已完工的60多哩導軌、數十座主要結構工程，以及數千塊已徵收的土地。 加州高鐵計畫已動工十多年，仍看不到完工盡頭，成本卻飆升超過1350億美元。（取自紐森辦公室網站）

紐森將高鐵計畫定位為一項長期投資，目標在縮短旅行時間、減少碳排放，並促進佛萊斯諾（Fresno）、瑪德拉（Madera）和貝克斯菲（Bakersfield）等內陸地區的經濟成長。

然而，距離加州選民於2008年批准發行100億美元債券興建高鐵已近20年，不要說連接舊金山和洛杉磯，這兩座城市至今甚至連高鐵的邊都沾不上，成本卻飆升至超過1350億美元，成為美國史上最昂貴的鐵路興建計畫。