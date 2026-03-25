車燈眩光 不少駕駛怕晚上開車 戴眼鏡易受影響 女性困擾多於男性

夜晚開車時，對向汽車車燈的眩光對很多戴度數眼鏡的駕駛者和女性駕駛者造成困擾。（記者張宏／攝影）

「因為汽車燈光太強，我晚上都不敢開車」，這是一名華人女性因車燈眩光（因刺眼產生不適或視覺障礙。）引發的開車困境。AAA最新調查顯示，車燈眩光正成為美國駕駛人日益關注的安全問題。美國汽車協會（AAA）調查指出，約六成駕駛表示在夜間行車時曾受到車燈眩光影響，其中近四分之三認為，該問題在過去十年間明顯惡化。

南加州亞凱迪亞華人Linda李晚上基本不出去，除非坐別人的車。晚上開車對她最大的困擾是車燈眩光，她說，她上了年紀後晚上開車本來夜視能力就變弱，最可怕的是現在很多車車燈太亮且車身比較高，晚上對面車子車燈時常晃得她看不清路或不得不側過頭開車，這讓她感到緊張害怕。

這不是Linda一個人的困擾，自從汽車製造商開始採用更明亮的氙氣高強度氣體放電（HID）頭燈，取代傳統鹵素燈泡以來，這個問題就一直存在。到了2010年代，業界轉向LED與自適應頭燈，宣稱光束可更精準集中，但AAA最近調查顯示車頭燈眩光問題如今可能比過去更嚴重。

調查分析指出，眩光問題的加劇與多項因素有關，包括新型車燈技術普及及休旅車（SUV）與皮卡等高車身車輛增加，使燈光照射角度更易影響對向車輛駕駛視線。多達92%受訪者表示，對向來車的車頭燈是造成眩光的主要來源，另有約三分之一駕駛反映，後視鏡及側視鏡反射的燈光同樣造成困擾。

AAA汽車工程與研究總監Greg Brannon表示，新的LED照明系統在道路上投射出指數級更強光線，且更接近截止線（cut-off line），截止線是指近光燈必須控制在其下方，以避免對對向駕駛造成眩光的界線。「因此，只要路面不是完全平坦，駕駛就可能直接看到光束中最亮的部分。」

此外，如改裝後的頭燈沒有正確校準，輕微碰撞也可能導致頭燈角度偏移。車輛加裝懸吊升高套件（尤其是卡車和SUV）若未重新調整頭燈，也會對對向來車造成更強眩光。這對於車身較低的跑車、小型車與轎車駕駛者來說尤其困擾。

在不同族群方面，配戴有度數眼鏡的駕駛更易受到眩光影響，比例達70%，高於未配戴者的56%。女性駕駛反映眩光問題的比例（70%）亦高於男性（57%）。此外，皮卡車駕駛對眩光的感受相對較低，僅41%表示受到影響。調查同時指出，年齡與身高並未對眩光感受產生顯著影響。

有汽車因眩光問題被召回，福特汽車3月初召回3萬5772輛2025至2026款Explorer SUV，問題涉及「動態轉向照明系統」，問題在於前燈控制模組的軟體校準錯誤，導致右側車頭燈在車輛轉彎時，會朝與轉向相反的方向偏轉，而轉向不正確車頭燈可能會導致其他駕駛員眩光增加，增加碰撞風險。

不過已有自適應遠光燈系統應用在部分車輛上，該系統能自動關閉遠光燈，甚至在偵測到對向來車時，將強光避開對方車輛。車輛安全技術也持續進步，最新測試顯示，夜間行人自動緊急煞車系統的表現已有顯著提升，從2019年幾乎無法避免碰撞，到2025年已能在60%情況下成功避免事故。 AAA呼籲駕駛者提高警覺，採取適當措施降低眩光影響，包括保持車頭燈清潔與正常運作、避免直視對向車燈，及定期進行車燈檢查與角度調整確保夜間行車安全。