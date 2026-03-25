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AI神算？ 華人命理師不怕搶飯碗 指不具分寸感、責任意識

記者啟鉻／洛杉磯報導
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AI科技滲透到傳統玄學領域，部分南加華人命理專家提醒，在科技與傳統之間，保持理性與清醒，或許才是當下最重要的態度，而「分寸感與責任意識，正是當前AI尚未具備的能力。」（取自unsplash）
AI科技滲透到傳統玄學領域，部分南加華人命理專家提醒，在科技與傳統之間，保持理性與清醒，或許才是當下最重要的態度，而「分寸感與責任意識，正是當前AI尚未具備的能力。」（取自unsplash）

近年來，人工智慧（AI）迅速崛起，從寫作、繪圖、程式開發，到醫療診斷與商業分析，幾乎無所不在。這股科技浪潮，也悄然滲透到傳統玄學領域。然而，部分南加華人命理專家提醒，在科技與傳統之間，保持理性與清醒，或許才是當下最重要的態度，而「分寸感與責任意識，正是當前AI尚未具備的能力。」

具有工程學背景的命理師「鐵算盤」段建華指出，AI對命理預測的影響確實不容忽視，但其本質仍停留在「資訊的堆積」，難以達到「一錘定音」層次。他認為，命理預測核心，在於對自然規律的體察與揭示；而AI則更偏向對既有資料的整理與描述。

他以地震預測作比喻：即使AI擁有龐大的資料與強大算力，也無法真正準確預測地震。同理，命理中的關鍵不在於資料多少，而在於與「自然」之間的微妙連結與感知。

段建華進一步指出，命理的價值在於「隨機中的必然」，是一種對自然規律的體悟；而AI則是人類理性與邏輯的產物，本質上屬於「隨意的組合與呈現」。就像一位博學的學者，若缺乏對現實世界的洞察與創見，也可能淪為單純的知識傳遞者。

不過，他同時強調，AI在資訊取得上的確帶來前所未有的便利。這種便利並非讓人「坐享其成」，而是讓使用者能騰出更多時間與精力，去理解與順應自然規律。從這個角度看，AI反而可能促使命理行業更加普及，並提升從業效率與精準度。

另一位具有IT背景的命理專家柏秋雲則持更為務實的觀點。他表示，自己並不排斥AI，甚至曾投入大量時間測試不同系統在八字、流年、玄空飛星、卦象及紫微斗數等領域的表現。

從測試結果來看，AI在資訊整理與基礎解釋方面，確實具備一定價值，對初學者亦具有參考意義。然而，當進入更深層的實務應用，其侷限性便逐漸顯現。

他說，以八字分析為例，「身旺身弱」是整體判斷的核心，但AI在此關鍵環節出錯的情況並不少見。問題不僅在於計算，而在於對命理邏輯的理解不足。AI多以模板或權重模型處理，容易導致基礎判斷偏差，進而影響整體推論。

類似問題亦出現在玄空飛星的排盤中。儘管理論規則清晰，但實測仍可見順逆判斷錯誤、運盤與坐向盤混淆，甚至九宮定位偏差。對一般使用者而言，這或許只是數字問題，但對專業人士來說，卻可能導致整個格局判讀方向錯置。

更尤為關注的是，隨著AI工具普及，人們正逐漸將「判斷權」交付機器。然而，AI並不會為個人的人生負責，也無法承擔錯誤判斷帶來的後果。它無法真正理解個體處境，更無法衡量一句話是否超出當事人心理承受範圍。

相較之下，專業命理師的價值，並不僅在於解盤本身，更在於「如何表達」與「何時保留」。這種分寸感與責任意識，正是當前AI尚未具備的能力。

柏秋雲認為，更理想的發展方向，是讓AI回歸工具本質，用於資料整理、排盤計算與輔助分析；而真正關鍵的判斷、修正與責任，仍應由人來承擔。

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