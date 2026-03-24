加州等5州交通致死率居高不下 汽車保費恐飆漲

若居住於高風險州別，請務必定期貨比三家進行比價、保持優良駕駛紀錄並提高防衛駕駛意識。當整體事故量上升時，即便駕駛表現優異，保費往往也會隨之調漲。（Pexels/Wiredsmart）

Yahoo Finance報導，全美駕駛人迎來了一個好消息。根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）最新數據顯示，2025年上半年交通死亡人數較去年同期大幅下降超過8%。

這不僅是自2008年以來最大的年中降幅，死亡率（按行駛里程計算）更創下十多年來的最低紀錄。然而，少數幾個州的致命車禍比例仍高得不成比例。

以下分析2025年交通死亡人數最多的五個州，以及為何這會對您的荷包產生影響。

●加州 ：車流量大帶來的安全隱憂

加州的交通死亡總人數位居全美之冠。超速、分心駕駛以及酒駕/毒駕是主要肇因，尤其集中在洛杉磯與舊金山灣區等城市都會區。

儘管加州今年的死亡人數隨全國趨勢有所下降，但龐大的車輛基數仍使其蟬聯榜首。這種風險直接體現在保險成本上：根據富比世（Forbes）引述Quadrant Information Services的數據，加州駕駛人的保費 居全美領先地位，全險平均年費高達2848美元。

●佛羅里達州：道路擁塞與高額理賠

佛州的道路上充斥著遊客、退休人員與通勤族，導致交通異常擁擠且事故頻發。根據該州車輛管理局（DMV）數據，受激進駕駛、分心駕駛以及全美最高的「無保險駕駛率」影響，佛州平均每44秒就發生一起車禍。

即便全國安全數據好轉，佛州的致命車禍率仍居高不下。這導致當地駕駛在續保時常面臨「價格衝擊」，平均年保費約為2536美元，高額的理賠量、醫療支出及車禍訴訟成本共同推高了保費。

●喬治亞州：鄉間道路的潛在威脅

喬治亞州因高速公路與繁忙都市街道的危險交織，擠進了死亡事故高發名單。在主要城市之外，長距離的鄉間道路常導致高速且致命的碰撞；而在亞特蘭大等市區，行人受害的風險則顯著增加。

儘管州政府加強執法與宣傳，死亡人數仍居高不下。該州平均保費約為2410美元，雖與全國平均值（約2126美元）差距不算極端，但車禍趨勢、極端天氣及持續上升的維修成本，仍對保費造成沉重的上行壓力。

●德克薩斯州：無照駕駛成為安全缺口

德州擁有全美最長的公路網絡與極高的速限，這與其居高不下的交通死亡人數息息相關。但一個更值得關注的因素是：涉及「無照駕駛」的車禍比例極高。

州政府數據顯示，德州多起致命車禍涉及未取得合法駕駛資格的人員。當無照駕駛遇上休士頓、達拉斯等城市的快速擴張與超速問題，造就了全美最危險的街道之一。目前德州駕駛的平均保費約為2226美元，略高於全國平均。

●北卡羅萊納州：保費雖低但隱憂浮現

雖然北卡的規模不及加州或德州，但其交通死亡人數仍位列前茅。多數致命車禍發生在鄉間道路，高速行駛加上缺乏安全防護設施，常使小失誤演變成大悲劇。此外，酒駕與分心駕駛也是該州長期存在的挑戰。

目前北卡駕駛仍享有低於平均的保費（約1412美元），但隨著事故率居高不下，未來的保費走向不容樂觀。

即便全國死亡人數下降，保險公司定價時並非參考「全國平均值」，而是根據居住地的實際風險。事故發生頻率提高通常意味著：

•理賠案件增加

•醫療與維修成本攀升

•保險公司的承保風險增加

根據Insurify的數據，雖然2025年全美汽車全險的平均成本有所下調，但特定州的駕駛人負擔卻逐年加重。整體而言，美國的道路雖然變得更安全，但如果您居住在上述高風險地區，事故率的攀升仍會讓保費隨之起舞。

若居住於這些高風險州別，請務必定期貨比三家進行比價、保持優良駕駛紀錄並提高防衛駕駛意識。當整體事故量上升時，即便您表現優異，保費往往也會隨之調漲。