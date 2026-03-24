最安全醫院評等 加州、德州、佛州領先

Healthgrades作為協助消費者尋找醫療資源的指標性平台，本月公布了「2026年病人安全卓越獎」（Patient Safety Excellence Awards）；此獎項是基於聯邦醫療保險（Medicare）住院數據的分析，評估併發症、死亡率及可預防的安全事件。(美聯社)

奧斯汀Fox 7報導，根據醫療評鑑機構Healthgrades公布的2026年度最新排名，全美有數百家醫院在病人安全方面獲得最高評等。加州、德州 和佛州等大州，在獲獎機構數量上領先全美，且院內發生嚴重併發症 的機率顯著較低。

Healthgrades作為協助消費者尋找醫療資源的指標性平台，本月公布了「2026年病人安全卓越獎」（Patient Safety Excellence Awards）。全美共有40州、438家醫院入選，代表其病人安全表現位居全美前10%。

Healthgrades醫學顧問比格斯（Alana Biggers）博士在聲明中表示：「今年的數據顯示，可衡量的安全性改進能預防數千起併發症。優先考量實證安全規範的醫院，不僅能取得更好的臨床成效，更能培養出『病人優先』的文化。這些數據能提供個人與家庭必要的資訊，協助其做出更明智的醫療決策。」

該分析根據13項安全指標，評選出在住院期間能有效防止「嚴重且可避免併發症」的傑出醫院。以下五個州的獲獎醫院數量最多：

德克薩斯州、佛羅里達州、加州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州。

根據《MedPage Today》引用的數據，上述五州各有21至62家醫院獲獎。分析指出，這些州擁有大型醫療系統，是其總數領先的主因。即便如此，這也顯示洛杉磯、達拉斯─福和市都會區及紐約市 等人口稠密的大都會區，仍維持著強勁的安全表現。

在獲獎醫院接受治療的患者，面臨常見嚴重安全事件的風險大幅下降。數據顯示：

•跌倒導致骨折：風險降低52.4%

•手術相關肺塌陷：風險降低57.5%

•導管相關血液感染：風險降低67.8%

•褥瘡（壓瘡）：風險降低71.9%

Healthgrades指出，這四項指標佔所有病人安全事件約78%。該機構估計，若全美醫院都能達到今年獲獎者的水準，在2022年至2024年間，可避免超過十萬起安全事故。

此獎項是基於聯邦醫療保險（Medicare）住院數據的分析，評估併發症、死亡率及可預防的安全事件。獲獎醫院必須符合嚴格的臨床基準，且申報紀錄中不得出現任何嚴重失誤，例如「手術後遺留異物」在體內。

全美共有250家醫院進入「安全表現前5%」名單，其中包括梅奧診所（Mayo Clinic）、克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）及HCA醫療集團（HCA Healthcare）旗下的知名機構。

報告同時揭示了醫療斷層。今年有十個州（包括阿拉巴馬、阿拉斯加、德拉瓦、愛荷華、緬因、北達科他、佛蒙特、華盛頓、西維吉尼亞、懷俄明）以及華盛頓特區，沒有任何一家醫院入選。

專家指出，這種落差可能與「醫療沙漠」及鄉間醫院短缺有關。在這些地區，患者往往需長途跋涉求診，且就醫時病情通常已較為嚴重。此外，今年約有三分之一的獲獎機構是首度上榜，顯示全美醫院的服務品質與安全慣例正持續動態調整。