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賣陽光 新創公司擬送鏡子上太空「按需求收費」 科學家憂風險

編譯陳盈霖／綜合報導
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太空新創公司Reflect Orbital計畫發射巨型軌道反射鏡，生產所謂「隨時隨地的陽光」（sunlight on demand），以提供夜間照明與推動太陽能發電。（Reflect Orbital）
太空新創公司Reflect Orbital計畫發射巨型軌道反射鏡，生產所謂「隨時隨地的陽光」（sunlight on demand），以提供夜間照明與推動太陽能發電。（Reflect Orbital）

每日郵報報導，總部位於加州的太空新創公司Reflect Orbital計畫發射巨型軌道反射鏡，生產「隨時隨地的陽光」（sunlight on demand），以提供夜間照明與推動太陽能發電。然許多專家警告，這項爭議性計畫恐對野生動物與人類帶來「嚴重風險」。

該計畫是將一面60呎（18.3公尺）原型鏡送上軌道，透過衛星鏡面將陽光反射回地球表面。一旦達到400哩（約640公里）高度，這面鏡子將展開，照亮地球上一塊約三哩寬區域。屆時，地面上的人抬頭看，會看到天空中出現一個如月亮般明亮的光點。

Reflect Orbital表示，此計畫能讓太陽能發電廠24小時運作，為災區提供照明，甚至取代路燈。目前公司已向聯邦通信委員會（FCC）申請許可，最快今夏便能將反射鏡發射升空。

該公司已籌集超過2800萬美元投資，但它並非第一個用鏡子捕捉陽光的團隊。俄羅斯曾在1993年發射名為「旗幟」（Znamya）的衛星，展開一面65呎鏡子，反射出相當於兩、三輪滿月強度的光束。當時的構想是為測試是否能利用衛星群，延長西伯利亞北極偏遠地區日照時間。

Reflect Orbital的計畫更具野心，他們希望捕捉大量平時與地球擦身而過的陽光，將這些陽光「按需求出售」給個人、企業或政府。這對日益增長的太陽能產業最具吸引力，因太陽能板存在「夜間無法發電」硬傷。該公司執行長諾瓦克（Ben Nowack）告訴紐約郵報，他們正嘗試打造一些可取代化石燃料、替萬物提供能源的系統。

按該公司流程，2027年底前將再發射兩面原型鏡，次年底前發射1000顆較大衛星，2030年增加至5000顆，2035年完成由5萬面於軌道上運行的反射鏡組成的完整系統。諾瓦克說，若客戶簽訂至少1000小時年度合約，公司將對每面反射鏡每小時產出的陽光收取約5000美元費用。太陽能發電廠也可透過與公司分成發電收益換取照明。

儘管該計畫看起來可能有利再生能源，但不少科學家對計畫的安全性有疑慮。批評者警告，這些鏡子會干擾飛行員視線、影響地面天文台觀測。西北大學神經生物學家、睡眠與晝夜生物學中心共同主任Martha Hotz Vitaterna認為，「這些鏡子對野生動物乃至所有生命，都會產生巨大影響。」

所謂「晝夜節律」，是生物依據日照變化，感知何時睡覺的自然生理周期，一旦被打亂，冬眠的動物或昆蟲可能會在冬季醒來，植物也可能在沒有授粉的時間開花。多餘的光線也可能讓遷徙的鳥類誤以為夏天將至而飛向致命寒冬。對人類來說，傍晚增加的光，也會導致自然睡眠周期紊亂。

不過FCC在審核Reflect Orbital許可申請時，並未考量這些因素。該機構政策是「太空中的活動在法律上不屬於地球範疇，不受環境審查約束。」

科學家還擔心該計畫危及天文觀測。天文學家多年來一直警告，大量衛星在軌道上反射的光線，已讓望遠鏡觀測深空變得愈來愈困難。普林斯頓大學天文學教授Gasper Gakos告訴每日郵報，雖然該公司聲稱光束會限制在特定區域，避開敏感的地面天文台，但光線仍會透過雲層與空氣分子在大氣中散射，替天空增加光汙染，「該公司『絕不該』被允許在軌道上部署鏡子。」

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