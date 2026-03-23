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駕駛人邊開車邊看影片日益嚴重 馬路成虎口

編譯林思牧／綜合報導
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開車不是玩遊戲，疏忽大意有時會導致極可怕的悲劇。(加州公路巡警網頁)
開車不是玩遊戲，疏忽大意有時會導致極可怕的悲劇。(加州公路巡警網頁)

本年起始之際，許多交通新規開始生效，眾多YouTube影片警告駕駛人要嚴守法規。兩個半月後的今天，一面開車一面觀看YouTube和TikTok的情況卻更加嚴重。

舊金山紀事報報導，3月3日在紅木城101號高速公路上，警察正在處理一宗車禍，地面上有火焰棒（flares）發出紅光，一位警察揮舞著閃光棒。但一輛白色皮卡車猛烈撞上了一輛加州公路巡警CHP停著的巡邏車，揮閃光棒的警察機警閃避逃過一劫。

皮卡司機告訴警察，他當時正在用手機觀看YouTube視頻，根本沒看到警示燈和巡邏車。這起事件凸顯了一種駕駛不當行為：隨著車載螢幕的普及，這種行為也變得越來越普遍。司機們習慣性地在堵車時拿起手機，或者在以每小時65哩的速度行駛在高速公路上時使用觸控螢幕。

「我們看到有人在閱讀訊息、看影片、看足球比賽，」加州公路巡警（CHP）紅木城分局發言人蘇菲盧（Sophie Lu）警官說。她將YouTube觀眾駕車撞車的影片發布到社群媒體上，警告駕駛人「開車時要集中注意力在開車上」。

交通專家擔心，這些安全提示無法應付人們沉迷於電子螢幕的文化。現代駕駛存在一個令人不安的悖論：理論上，汽車越來越安全，配備了車道維持輔助、緊急煞車、倒車影像、碰撞預警和吸能區等功能，但所有這些進步都伴隨著弊端。柏克萊加大土木與環境工程教授莫拉（Scott Moura）表示：人們過度依賴這些技術，甚至產生了一種錯覺，認為汽車才是真正的駕駛者。

在灣區關於道路安全的討論往往集中在自駕車上。但莫拉表示，真正的危險可能在於那些並非完全自動駕駛的汽車，以及坐在駕駛座上的駕駛人。如果駕駛人覺得他們可以將任務轉移到科技系統上，那麼他們很可能會改將注意力轉移到螢幕上。

去年一款新產品上市：一種無線適配器，可以將YouTube和Netflix的內容投射到車載螢幕上，方便人們在線上觀看電影。（加州法律禁止在行駛的車輛中，駕駛員可以看到螢幕上的影片。）疏忽有時會導致可怕的悲劇。瑞丁市一名女子在開車時使用FaceTime通話，闖過紅燈撞上另一輛車自己當場死亡，車後座上的兩名孩子受傷。

隨著駕駛者越來越沉迷於電子設備，有些汽車製造商正逆流而行。Volkswagen和Subaru都已放棄「資訊娛樂螢幕」，轉而在新車型中採用按鈕和旋鈕。Rivian電動車公司提交的專利申請表明下一代SUV和卡車可能會在觸控螢幕下方配備傳統的旋鈕。預期別家車廠會效仿它們的作風。

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