我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

柏克萊加大民調：州長選舉遇冷 16%選民未決定投給誰

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柏克萊加大最新民調顯示，選民對加州州長選舉熱情不高，仍有16%選民尚未決定投票給誰。圖為加州首府沙加緬度。（本報檔案照片）
柏克萊加大最新民調顯示，選民對加州州長選舉熱情不高，仍有16%選民尚未決定投票給誰。圖為加州首府沙加緬度。（本報檔案照片）

加州將於6月舉行州長初選等選舉，柏克萊加大政府研究所一項最新民調顯示，選民中有很大一部分人、對爭取現任加州州長紐森繼任者席位的眾多候選人，「大多缺乏熱情」(largely unenthusiastic)。

「聖荷西信使報」報導，柏克萊加大政府研究所民調主任迪卡米洛(Mark DiCamillo)表示，他從未見過像這次情況、有如此多選民漠視的州長選舉。

民調於3月9日至15日進行，訪問5019名登記選民，其中3889人被認為可能會參加6月2日的初選投票。民調發現，在可能投票的選民中，其對十位候選人中的幾乎每一位，負面評價都高於正面評價。前橙縣眾議員波特(Katie Porter)與億萬富翁慈善家斯泰爾(Tom Steyer)的負面印象最高，達37%。

前福斯新聞主持人希爾頓(Steve Hilton)是此次競選的兩位知名共和黨候選人之一，他在IGS民調以17%的支持率領先，緊隨其後的是另一位共和黨候選人競爭者河濱縣警長比安科(Chad Bianco)，支持率為16%。

民主黨候選人中，東灣眾議員斯瓦爾韋爾(Eric Swalwell)與波特的支持率皆為13%，並列第一；斯泰爾的支持率為10%；前衛生部長暨檢察總長貝塞拉(Xavier Becerra)的支持率為5%；前洛杉磯市長維拉萊戈薩(Antonio Villaraigosa)與聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)的支持率為4%；前加州審計長余淑婷(Betty Yee)與加州教育總監瑟蒙德(Tony Thurmond)的支持率為1%。

6月初選得票最高的兩名候選人、將晉級11月的大選，無論黨派。其他近期民調顯示，儘管加州是民主黨的傳統票倉，但由於民主黨選民支持力量分散，共和黨籍的希爾頓和比安科，支持率一直交替領先。

民調發現，仍有16%潛在選民尚未決定投票意向。迪卡米洛認為，選民的冷漠和缺乏熱情，導因於許多候選人知名度不高，以及加州民眾關注議題範圍廣泛。他指出，候選人中沒有一個人能論證競選觀點以及真正重要議題。

儘管部分候選人未能吸引選民的注意力，但希爾頓和斯泰爾的支持率，在最近一次IGS民調和10月份的民調之間，可見到顯著動量。希爾頓的支持率從8%上升至17%；而已投入超過8000萬美元競選經費的候選人斯泰爾、支持率也從1%增至10%。

加州 民主黨 民調

上一則

日服綜合維他命2年 真的看到慢老這麼多歲月

下一則

影城、藝文中心與科學地標 洛城15景登全球旅遊熱點

延伸閱讀

伊州民主黨聯邦參議員初選 副州長史特拉頓勝出

伊州民主黨聯邦參議員初選 副州長史特拉頓勝出
台南市長「妃龍大戰」民調 陳亭妃領先謝龍介23個百分點

台南市長「妃龍大戰」民調 陳亭妃領先謝龍介23個百分點
伊州關鍵初選競爭激烈 政壇版圖世代大洗牌

伊州關鍵初選競爭激烈 政壇版圖世代大洗牌
民調顯示：反ICE候選人 可能更受芝選民青睞

民調顯示：反ICE候選人 可能更受芝選民青睞
富豪、企業紛外遷 加州科技領袖質疑左傾政策

富豪、企業紛外遷 加州科技領袖質疑左傾政策
法國市長選舉登場 總統大選前檢驗極右派實力

法國市長選舉登場 總統大選前檢驗極右派實力

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

2026-03-14 19:00
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。（美聯社）

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

2026-03-16 22:30
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

2026-03-16 14:41
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。（示意圖取自Pexels）

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

2026-03-18 17:32

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描