柏克萊加大民調：州長選舉遇冷 16%選民未決定投給誰

柏克萊加大最新民調顯示，選民對加州州長選舉熱情不高，仍有16%選民尚未決定投票給誰。圖為加州首府沙加緬度。（本報檔案照片）

加州 將於6月舉行州長初選等選舉，柏克萊加大政府研究所一項最新民調 顯示，選民中有很大一部分人、對爭取現任加州州長紐森繼任者席位的眾多候選人，「大多缺乏熱情」(largely unenthusiastic)。

「聖荷西信使報」報導，柏克萊加大政府研究所民調主任迪卡米洛(Mark DiCamillo)表示，他從未見過像這次情況、有如此多選民漠視的州長選舉。

民調於3月9日至15日進行，訪問5019名登記選民，其中3889人被認為可能會參加6月2日的初選投票。民調發現，在可能投票的選民中，其對十位候選人中的幾乎每一位，負面評價都高於正面評價。前橙縣眾議員波特(Katie Porter)與億萬富翁慈善家斯泰爾(Tom Steyer)的負面印象最高，達37%。

前福斯新聞主持人希爾頓(Steve Hilton)是此次競選的兩位知名共和黨候選人之一，他在IGS民調以17%的支持率領先，緊隨其後的是另一位共和黨候選人競爭者河濱縣警長比安科(Chad Bianco)，支持率為16%。

在民主黨 候選人中，東灣眾議員斯瓦爾韋爾(Eric Swalwell)與波特的支持率皆為13%，並列第一；斯泰爾的支持率為10%；前衛生部長暨檢察總長貝塞拉(Xavier Becerra)的支持率為5%；前洛杉磯市長維拉萊戈薩(Antonio Villaraigosa)與聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)的支持率為4%；前加州審計長余淑婷(Betty Yee)與加州教育總監瑟蒙德(Tony Thurmond)的支持率為1%。

6月初選得票最高的兩名候選人、將晉級11月的大選，無論黨派。其他近期民調顯示，儘管加州是民主黨的傳統票倉，但由於民主黨選民支持力量分散，共和黨籍的希爾頓和比安科，支持率一直交替領先。

民調發現，仍有16%潛在選民尚未決定投票意向。迪卡米洛認為，選民的冷漠和缺乏熱情，導因於許多候選人知名度不高，以及加州民眾關注議題範圍廣泛。他指出，候選人中沒有一個人能論證競選觀點以及真正重要議題。

儘管部分候選人未能吸引選民的注意力，但希爾頓和斯泰爾的支持率，在最近一次IGS民調和10月份的民調之間，可見到顯著動量。希爾頓的支持率從8%上升至17%；而已投入超過8000萬美元競選經費的候選人斯泰爾、支持率也從1%增至10%。