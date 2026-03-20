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自動兵役登記系統啟動 持綠卡者入列

編譯組╱綜合報導
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隨著與伊朗的衝突進入關鍵階段，有關美國重啟「軍事徵兵制」的討論達到近年未有的熱度。（取自美國陸軍網頁）
隨著與伊朗的衝突進入關鍵階段，有關美國重啟「軍事徵兵制」的討論達到近年未有的熱度。（取自美國陸軍網頁）

洛杉磯福斯電視台Fox 11報導，隨著與伊朗的衝突進入關鍵階段，地區局勢持續動盪，有關美國重啟「軍事徵兵制」的討論達到近年未有的熱度。隨著《國防授權法案》（NDAA）全面實施，美國的兵役環境與初期討論時相比已發生顯著變化。

在美國可能面臨數十年來最大規模軍事行動之際，以下是關於徵兵現狀、合格資格以及最新變動的詳盡解析。

「自動兵役登記系統」現已生效。根據現行《國防授權法案》，美國政府不再依賴手動報名，而是透過兵役登記局（Selective Service System）利用聯邦紀錄（如車理局DMV和社會安全局數據）自動登記所有符合資格的公民。

居住在美國的18至25歲男性移民（含持有綠卡的永久居民、無證移民、難民）均須登記。僅持有合法「非移民簽證」（如學生、觀光或外交簽證）且維持有效身分至26歲者可獲豁免。雙重國籍者，無論居住在美國境內或境外，法律規定必須在滿18歲後的30天內完成登記。

儘管先前曾討論擴大徵兵範圍，但目前法律並未要求女性進行兵役登記。兵役登記局官網顯示：「若法律修改納入女性，本局已做好擴大登記範圍的準備。」

即便國家進入高度戒備狀態，並非所有人都有義務服現役。兵役局維持嚴格的豁免與緩徵清單：

1. 豁免對象（Exempt）

•非移民身分者：持有效學生、訪客或外交簽證之男女。

•現役軍人：已在美國武裝部隊服役的人員。

•軍事院校學員：就讀於西點軍校、安納波利斯（海軍官校）等頂尖軍事學院的學生。

•受監禁或機構收容者：目前在監獄、醫院或精神復健機構者（但出獄╱出院後30天內仍須登記）。

2. 緩徵與特殊申報（Deferments）

•神職人員與神學生：雖仍須登記，但在徵兵啟動時可申請「教職緩徵」。

•家境困苦緩徵：若該員為家屬（如高齡父母或子女）的唯一經濟支柱，可申請延期服役。

•良心反對者：凡能證明其反戰立場源於深刻的道德、倫理或宗教信仰者，可被分配至非戰鬥勤務或民事替代役。

美國上一次實施徵兵是在1973年越戰期間。然而，當前伊朗衝突的規模已使現有的「全志願役體系」面臨嚴峻壓力。五角大廈官員指出，雖然徵兵仍是「最後手段」，但這套中斷超過50年的樂透式徵兵基礎設施，目前已完全恢復運作。

若總統與國會授權徵兵，程序將從「生日抽籤」開始，隨後在軍事入伍處理站（MEPS）進行身心評估。

在2026年，即便實施自動登記，任何試圖「逃避」或干擾兵役程序的行為都將面臨重罰：

•刑事責任：最高5年有期徒刑與25萬美元罰金。

•福利喪失：喪失申請聯邦學生貸款（FAFSA）、聯邦就業培訓以及政府公職的資格。

2026年美國兵役登記與義務對象 編譯組製表
2026年美國兵役登記與義務對象 編譯組製表

豁免、緩徵與特殊申報類別 編譯組製表
豁免、緩徵與特殊申報類別 編譯組製表

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