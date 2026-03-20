腎結石發生率升 史丹福華醫研發預防新藥

腎結石發病率呈上升趨勢，史丹福大學華裔醫生正試圖研發新藥加以預防。（ChatGPT AI 生成）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，2014年創立並擔任史丹福結石診所（Stanford Kidney Stone Clinic）主任的鮑艾倫博士（音譯，Dr. Alan Pao），目前正致力於研發治療和預防某些類型腎結石的新藥。他在史丹福大學的研究雖聚焦於特定類型的腎結石，但他希望自己的工作能幫助該領域的科學家們，更好地理解腎結石的形成機制與化學原理，並利用這些信息來阻止其形成。

對許多成年人而言，尤其是40多歲和50多歲的人群（有時也包括更年輕的人），腎結石是一種極其痛苦、令人困擾且可能危害健康的疾病。每10人中就有1人會在一生中患上腎結石，而對某些人來說，這是一種反覆發作且毀滅性的問題。

但目前針對預防結石的靶向藥物十分匱乏。

腎結石是隨著時間推移在腎臟內部及周圍形成的堅硬礦物質沉積物，其成因是尿液過於濃縮。如果尿液中某些礦物質含量過高而水分不足，這些礦物質就會聚集成結石。結石的具體化學成分因人而異，取決於飲食、生活方式和遺傳等因素。

最常見的結石類型由尿液中過量的鈣、草酸鹽、尿酸、胱氨酸或磷酸鹽形成。並非某種結石一定比另一種更嚴重，但有些結石更難治療或預防。在某些情況下，治療某類結石的病因可能會增加患上另一類結石的風險。這正是鮑博士的研究領域。

據美國國家腎臟基金會（National Kidney Foundation）統計，每年約有50萬美國人因腎結石而前往急診室就醫。且疼痛可能持續數日，直至結石排出或通過手術取出。結石的症狀包括下背部或側腹劇痛、尿血，以及全身性腹痛或噁心。

許多人會反覆患結石，有時每年發作一次甚至更頻繁，有些患者一生中患過200次結石。

除了減少鹽分攝入和多喝水外，醫生並不建議人們因腎結石而大幅改變飲食習慣；最好先進行分析，以便調整預防方案。

鮑艾倫的研究聚焦於最常見的腎結石類型：草酸鈣結石，通常採用檸檬酸鹽治療以降低鈣含量。但對於部分尿液呈鹼性的患者（包括許多女性），檸檬酸鹽反而可能增加其形成另一種名為磷酸鈣結石的風險。對於這類患者，鮑博士往往難以提供有效的預防方案。他說。他在史丹福大學的實驗室目前正在尋找能幫助這些患者的新藥物。