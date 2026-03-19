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西語裔民權運動傳奇人物查維斯涉性侵案 最親密盟友也受害

編譯廖宜怡／綜合報導
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多位女性在數十年後終於站出來指控曾遭西語裔民運領袖查維斯性侵。（美聯社）
多位女性在數十年後終於站出來指控曾遭西語裔民運領袖查維斯性侵。（美聯社）

西語裔民權運動傳奇人物查維斯（Cesar Chavez）傳出性侵醜聞，震驚全美。紐約時報18日的報導詳細記錄了多名受害者的陳述，其中兩名女性表示，她們被查維斯性侵時還是孩子。

紐約時報這項調查訪問了60多位具名及不具名的人士，包括查維斯前助手、家庭成員和工會內部人士，獲得了訪談和多年來的文件佐證。

受害者之一穆吉亞（Ana Murguia）聲稱，她在年僅13歲時就開始遭到查維斯性虐待；另一名受害者羅哈斯（Debra Rojas）則表示，她初次被查維斯侵犯是在12歲，後來在15歲時遭到強暴。兩人都提到，查維斯早在她們年僅八、九歲時就開始對她們進行「兒童性誘騙」（grooming）。

羅哈斯在接受訪問時說：「我當時根本不知道『兒童性誘騙』是什麼，那種感覺像是整個人被催眠了一樣。」

羅哈斯表示，她被查維斯強暴時仍是處女。她回憶道，在查維斯施暴之前，她看到他床頭櫃上放了一把槍。此後，每當她瞥見那把槍時都感到驚恐不已。

穆吉亞對紐約時報說，她在查維斯辦公室裡屢次遭到猥褻，對她造成嚴重的心理創傷，導致她在15歲前數度企圖自殺。她說：「我當時只想死。」

另一名受害者的身分更令人震驚，她是資深社會活動家，也是查維斯最親密的盟友維塔（Dolores Huerta），這是她首度公開指控查維斯性侵她。維塔談到1966年發生的一起事件，以及後來還為查維斯生下兩個女兒。

資深社會活動家，也是查維斯最親密的盟友維塔也公開曾遭查維斯性侵。（美聯社）
資深社會活動家，也是查維斯最親密的盟友維塔也公開曾遭查維斯性侵。（美聯社）

維塔說，她當時利用寬鬆衣物和斗篷大衣來掩藏她懷孕的事實。生下女兒後，她將她們交給他人代為撫養。

維塔在調查結果公開後發表的一份聲明中說：「第一次，我是受到操縱和施壓被迫與他發生關係。當時我無法拒絕，因為他是我仰慕的人、我的上司，也是我已傾注數年時光投身的這場運動的領袖。第二次，我是在違背自己意願的情況下被迫就範，而且身處在一個我無路可逃的環境中。」

調查發現，查維斯在婚姻之外與多名女性至少育有四名子女，這些親子關係都得到了親屬及DNA證據的證實。

接受紐約時報訪問的羅培茲（Esmeralda Lopez）表示，她19歲時在一次出差途中，查維斯對她發出性暗示，稱她如果同意與他發生性關係，他可以利用其影響力為她提供好處。羅培茲予以拒絕，之後查維斯沒有再糾纏她。

羅培茲說：「這次事件讓你有機會重新審視歷史上所謂的英雄。民運本身才是真正的英雄。」

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