西語裔民權運動傳奇人物查維斯涉性侵案 最親密盟友也受害
西語裔民權運動傳奇人物查維斯（Cesar Chavez）傳出性侵醜聞，震驚全美。紐約時報18日的報導詳細記錄了多名受害者的陳述，其中兩名女性表示，她們被查維斯性侵時還是孩子。
紐約時報這項調查訪問了60多位具名及不具名的人士，包括查維斯前助手、家庭成員和工會內部人士，獲得了訪談和多年來的文件佐證。
受害者之一穆吉亞（Ana Murguia）聲稱，她在年僅13歲時就開始遭到查維斯性虐待；另一名受害者羅哈斯（Debra Rojas）則表示，她初次被查維斯侵犯是在12歲，後來在15歲時遭到強暴。兩人都提到，查維斯早在她們年僅八、九歲時就開始對她們進行「兒童性誘騙」（grooming）。
羅哈斯在接受訪問時說：「我當時根本不知道『兒童性誘騙』是什麼，那種感覺像是整個人被催眠了一樣。」
羅哈斯表示，她被查維斯強暴時仍是處女。她回憶道，在查維斯施暴之前，她看到他床頭櫃上放了一把槍。此後，每當她瞥見那把槍時都感到驚恐不已。
穆吉亞對紐約時報說，她在查維斯辦公室裡屢次遭到猥褻，對她造成嚴重的心理創傷，導致她在15歲前數度企圖自殺。她說：「我當時只想死。」
另一名受害者的身分更令人震驚，她是資深社會活動家，也是查維斯最親密的盟友維塔（Dolores Huerta），這是她首度公開指控查維斯性侵她。維塔談到1966年發生的一起事件，以及後來還為查維斯生下兩個女兒。
維塔說，她當時利用寬鬆衣物和斗篷大衣來掩藏她懷孕的事實。生下女兒後，她將她們交給他人代為撫養。
維塔在調查結果公開後發表的一份聲明中說：「第一次，我是受到操縱和施壓被迫與他發生關係。當時我無法拒絕，因為他是我仰慕的人、我的上司，也是我已傾注數年時光投身的這場運動的領袖。第二次，我是在違背自己意願的情況下被迫就範，而且身處在一個我無路可逃的環境中。」
調查發現，查維斯在婚姻之外與多名女性至少育有四名子女，這些親子關係都得到了親屬及DNA證據的證實。
接受紐約時報訪問的羅培茲（Esmeralda Lopez）表示，她19歲時在一次出差途中，查維斯對她發出性暗示，稱她如果同意與他發生性關係，他可以利用其影響力為她提供好處。羅培茲予以拒絕，之後查維斯沒有再糾纏她。
羅培茲說：「這次事件讓你有機會重新審視歷史上所謂的英雄。民運本身才是真正的英雄。」
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