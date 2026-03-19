富比世富豪榜 黃仁勳名列加州第4

黃仁勳名列富比世2026年加州富豪榜第四名。（路透）

FOX 5電視台報導，加州依然是全球富豪最集中的地區之一！根據「富比世 」（Forbes）公布全球富豪榜，許多世上最有錢的人都住在這個「黃金之州」，億萬富豪人數全美最多。從矽谷科技巨頭到南加州房地產大亨，加州頂級富豪總資產共高達數千億美元。以下是2026年加州前十大富豪，來自台灣的黃仁勳 （Jensen Huang）名列第四。

第一名：谷歌（Google）母公司「字母控股公司（Alphabet）」共同創辦人佩吉（Larry Page）。巴洛阿圖（Palo Alto），身價2570億美元。

第二名：字母控股公司共同創辦人布林（Sergey Brin）。洛斯阿圖斯（Los Altos），身價2370億美元。

第三名：臉書（Facebook）創辦人、Meta平台共同創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）。巴洛阿圖，身價2220億美元。

第四名：輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳。洛斯阿圖斯，身價1540億美元。

第五名：博通（Broadcom）共同創辦人，北美職業冰球聯盟（NHL ）安那罕鴨隊（Anaheim Ducks）老闆山繆利（Henry Samueli）。新港灘（Newport Beach），身價308億美元。

第六名：PayPal共同創辦人、創投公司Founders Fund合夥人、由中情局（CIA）支持的大數據創新公司Palantir共同創辦人提爾（Peter Thiel）。洛杉磯，身價284億美元。

第七名：博通共同創辦人尼可拉斯三世（Henry Nicholas, III.）。新港灘，身價206億美元。

第八名：風險投資公司凱鵬華盈（Kleiner Perkins）董事長杜爾（John Doerr）。伍德塞德（Woodside），身價198億美元。

第九名：爾灣公司（Irvine Co.）地產大亨，全美最富有房地產開發商之一布倫（Donald Bren）。新港灘，身價192億美元。

第十名：機器人新創公司Figure創辦人艾德卡克（Brett Adcock）。巴洛阿圖，身價191億美元。

富比世指出，2026年全球共有創紀錄3428位億萬富豪上榜，總資產高達20兆1000億美元，刷新去年紀錄。其中，美國擁有最多的989名億萬富翁，包括全球前20大富豪中的15位。穩居全球富豪榜首的仍是特斯拉（Tesla）與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），身價高達8390億美元，之前曾住在加州，如今已搬到德州。完整富豪榜可上https://www.forbes.com/billionaires/。

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