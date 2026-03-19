富比世富豪榜 黃仁勳名列加州第4
FOX 5電視台報導，加州依然是全球富豪最集中的地區之一！根據「富比世」（Forbes）公布全球富豪榜，許多世上最有錢的人都住在這個「黃金之州」，億萬富豪人數全美最多。從矽谷科技巨頭到南加州房地產大亨，加州頂級富豪總資產共高達數千億美元。以下是2026年加州前十大富豪，來自台灣的黃仁勳（Jensen Huang）名列第四。
第一名：谷歌（Google）母公司「字母控股公司（Alphabet）」共同創辦人佩吉（Larry Page）。巴洛阿圖（Palo Alto），身價2570億美元。
第二名：字母控股公司共同創辦人布林（Sergey Brin）。洛斯阿圖斯（Los Altos），身價2370億美元。
第三名：臉書（Facebook）創辦人、Meta平台共同創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）。巴洛阿圖，身價2220億美元。
第四名：輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳。洛斯阿圖斯，身價1540億美元。
第五名：博通（Broadcom）共同創辦人，北美職業冰球聯盟（NHL）安那罕鴨隊（Anaheim Ducks）老闆山繆利（Henry Samueli）。新港灘（Newport Beach），身價308億美元。
第六名：PayPal共同創辦人、創投公司Founders Fund合夥人、由中情局（CIA）支持的大數據創新公司Palantir共同創辦人提爾（Peter Thiel）。洛杉磯，身價284億美元。
第七名：博通共同創辦人尼可拉斯三世（Henry Nicholas, III.）。新港灘，身價206億美元。
第八名：風險投資公司凱鵬華盈（Kleiner Perkins）董事長杜爾（John Doerr）。伍德塞德（Woodside），身價198億美元。
第九名：爾灣公司（Irvine Co.）地產大亨，全美最富有房地產開發商之一布倫（Donald Bren）。新港灘，身價192億美元。
第十名：機器人新創公司Figure創辦人艾德卡克（Brett Adcock）。巴洛阿圖，身價191億美元。
富比世指出，2026年全球共有創紀錄3428位億萬富豪上榜，總資產高達20兆1000億美元，刷新去年紀錄。其中，美國擁有最多的989名億萬富翁，包括全球前20大富豪中的15位。穩居全球富豪榜首的仍是特斯拉（Tesla）與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），身價高達8390億美元，之前曾住在加州，如今已搬到德州。完整富豪榜可上https://www.forbes.com/billionaires/。
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