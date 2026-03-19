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社保不徵州稅 沒州級遺產稅… 加州適合富人退休度晚年

洛杉磯訊
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制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。圖為南加州聖塔蒙尼卡海灘。（取自ca.gov)
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。圖為南加州聖塔蒙尼卡海灘。（取自ca.gov)

加州生活成本高昂，充滿挑戰，不少人計畫「搬離加州」。但專家表示，如果人們尋找財務上最理想之地，加州無疑是退休、安度晚年的最佳選擇，因為有很多福利制度優勢，「富人都專門回到加州安息」。

據舊金山紀事報報導，加州近期舉辦「老齡化與長壽」峰會論壇，兩位專業嘉賓出席，一位是遺產規畫律師Jim Cunningham，另一位是資深註冊理財規畫師Elissa Buie，後者剛退休兩個月。Cunningham當著幾百位觀眾的面指出，「你如果是加州居民，那就死在這裡，所有富人都專門來加州安息。」兩位嘉賓表示都會選擇留在加州養老，不僅因為氣候宜人、醫療設備優質、擁有豐富的文化戶外活動；更因為加州在財務和法律層面，對退休族和臨終人士有一套實在的制度優勢。

首先，穩定的房產稅基數是加州居民擁有的紅利，「如果房子買得早，就可以一輩子占便宜。」加州選民通過的提案規定，繳納的房產稅是基於購買房屋時的評估價值，而不是房屋的當前價值，並限制每年房產稅的漲幅。哪怕房價翻幾倍，每年繳的稅依然鎖定在當年基準上，只要住在加州，就能享受優惠的房產稅，居住時間越長，房產稅越划算。

提案還為退休人員提供更多福利，55歲及以上的房主出售現有房產，可以將較低的房產稅基數轉移到在加州購置其他房屋，最多可轉移三次。這意味著退休居民可以換房、縮小居住面積，卻不必因此承受更高的房產稅負擔。不過，如果新房價格更高，則需進行相應調整。

其次，社保領取者需要繳納聯邦稅，但與其他少數州不同，加州對這些福利不徵收州稅。雖然，加州的收入稅全美最高，但採用的是累進所得稅制度，而不是單一稅率，如果退休收入較低，繳納的稅率也會隨之降低。

此外，配偶過世後，調整後的成本基礎無需繳納資本利得稅。加州實行夫妻共同財產制度，根據規定，當配偶一方去世時，夫妻共同持有的資產，包括股票和房產會獲得一次稅基重置，調整到配偶去世當日的市場價。這樣，存活的配偶在出售資產時，對此前增值部分無需繳納資本利得稅。Cunningham舉例說明，假設夫妻共同持有的蘋果股票當初買入價是每股1美元，配偶去世時股票已漲至100美元。按照加州規則，在世的配偶可直接以100美元賣出，無需繳納99美元升值部分的資本利得稅。

最讓退休人士欣慰的是，加州沒有州級遺產稅或繼承稅，儘管聯邦層級仍然對超級富豪徵收遺產稅或繼承稅。Cunningham對比華盛頓州和俄勒岡州，華盛頓州對超過307萬6000美元的遺產徵收10%的累進稅率，俄勒岡州對超過100萬美元的遺產徵10%的累進稅率。

Buie表示，她的律師事務所建議俄勒岡州（Oregon）的客戶，在配偶過世後搬回加州，並重新成為加州居民，正是為了避免繳納遺產稅。Cunningham指出，他的很多客戶經常往返加州和其他擁有房產的州之間，例如俄勒岡州、紐約州和紐澤西州（New Jersey），但他的建議是：臨終時，回到加州。

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