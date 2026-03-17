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富豪、企業紛外遷 加州科技領袖質疑左傾政策

編譯組／綜合報導
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加州富人稅被視為左傾政策，導致一些富豪已經或正準備離開。(Visit Californina網頁）
加州富人稅被視為左傾政策，導致一些富豪已經或正準備離開。(Visit Californina網頁）

加州科技界領袖聯合反對加州擬議的富人稅(wealth tax)政策，呼籲採取中間路線作法。

一群科技業領袖和自稱「激進中間派」(radical centrists)人士，誓言抵制加州左傾政策，認為這些政策，正導致富有創業家和企業紛紛離開黃金之州。

「紐約郵報」報導，這個團體先前在加州山景城舉行一場約有350人參加的活動，包括聖荷西市長馬漢、舊金山地方檢察官謝安宜(Brooke Jenkins)等民選官員、科技業領袖與數百名希望挑戰加州政策進步傾向的與會者。

這次會議召開之際，正值部分知名富裕創業家已離開加州、以避免繳納一項擬議5%的一次性富人稅。該稅款將針對今年年初居住在加州的億萬富翁徵收，並於明年開始繳納。Meta執行長祖克柏格(Mark Zuckerberg)、Google共同創辦人佩奇(Larry Page)與布林(Sergey Brin)、甲骨文創辦人艾利森(Larry Ellison)以及PayPal共同創辦人蒂爾(Peter Thiel)等人，已將資產轉移或已搬離加州。

領導此一團體的商界領袖，敦促與會者不要用離開加州的方式、放棄加州，而是應透過選舉較溫和的政治家，抵制左傾政策。

「華盛頓郵報」報導，Ripple董事會主席拉森(Chris Larsen)在活動表示，有些人把離開加州當作某種英雄行為，例如去佛羅里達。他認為，這不是勇敢，這是投降。所以，大家應該參與，收回我們的加州。

拉森表示，團體需要與工會勢均力敵地對抗，尤其是在他們提出像舊金山執行長稅(CEO tax)這樣愚蠢並會扼殺就業的提案。

他還公開批評正在角逐加州州長民主黨候選人提名的多位民主黨籍政界人士，包括前民主黨總統初選候選人斯泰爾(Tom Steyer)、眾議員斯瓦爾韋爾(Eric Swalwell)和前眾議員波特(Katie Porter)，指責他們支持工會支持的執行長稅。

他表示，其「真的令人失望」(really disappointing)，反映工會對加州民選官員施加的壓力。拉森補充，雖然這個團體並非反工會，但目標是平衡工會對民選官員的影響力。

「Y Combinator」執行長陳嘉興(Garry Tan)上月發起「Garry's List」之後，主持這項集會活動。「Garry's List」旨在作為一個「公民聯盟」(citizen's union)，支持加州能夠支持改善學校、解決住房和公共安全等政策的中間派候選人。

陳嘉興批評斯泰爾，稱他試圖「買下州長官邸以提高你們的稅收」，並稱許馬漢是「加州下一任州長。」

「華盛頓郵報」報導指出，Garry's List正致力透過陳嘉興在人工智慧輔助撰寫的部落格、專注進行選民教育工作。他創辦網站批評反成長政策(anti-growth policies)、富人稅以及舊金山教師罷工。

Garry's List是眾多試圖遏制加州政治左傾趨勢的組織之一。

其他還包括拉森與矽谷創投家德瑞波(Tim Draper)創建了一個名為「發展加州」(Grow California)的組織，將投入約4000萬美元，支持專注在解決生活成本等議題的「務實」候選人。

另一個名為「創建更美好的加州」(Building a Better California)的組織，則由Google前執行長史密特(Eric Schmidt)、創投家莫里茲(Michael Moritz)與其他科技領袖發起。其已籌集超過4500萬美元，用於推動稅收政策改革和促進發展的各項提案。

Y Combinator執行長陳嘉興創辦「Garry's List」，正致力透過...
Y Combinator執行長陳嘉興創辦「Garry's List」，正致力透過人工智慧輔助撰寫的部落格、專注進行選民教育工作。他創辦網站批評反成長政策、財富稅以及舊金山教師罷工。(圖取自Garry List官網)

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