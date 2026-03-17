富豪、企業紛外遷 加州科技領袖質疑左傾政策

加州富人稅被視為左傾政策，導致一些富豪已經或正準備離開。(Visit Californina網頁）

加州科技界領袖聯合反對加州擬議的富人稅(wealth tax)政策，呼籲採取中間路線作法。

一群科技業領袖和自稱「激進中間派」(radical centrists)人士，誓言抵制加州左傾政策，認為這些政策，正導致富有創業家和企業紛紛離開黃金之州。

「紐約郵報」報導，這個團體先前在加州山景城舉行一場約有350人參加的活動，包括聖荷西市長馬漢、舊金山 地方檢察官謝安宜(Brooke Jenkins)等民選官員、科技業領袖與數百名希望挑戰加州政策進步傾向的與會者。

這次會議召開之際，正值部分知名富裕創業家已離開加州、以避免繳納一項擬議5%的一次性富人稅。該稅款將針對今年年初居住在加州的億萬富翁徵收，並於明年開始繳納。Meta執行長祖克柏格(Mark Zuckerberg)、Google共同創辦人佩奇(Larry Page)與布林(Sergey Brin)、甲骨文 創辦人艾利森(Larry Ellison)以及PayPal共同創辦人蒂爾(Peter Thiel)等人，已將資產轉移或已搬離加州。

領導此一團體的商界領袖，敦促與會者不要用離開加州的方式、放棄加州，而是應透過選舉較溫和的政治家，抵制左傾政策。

「華盛頓郵報」報導，Ripple董事會主席拉森(Chris Larsen)在活動表示，有些人把離開加州當作某種英雄行為，例如去佛羅里達。他認為，這不是勇敢，這是投降。所以，大家應該參與，收回我們的加州。

拉森表示，團體需要與工會勢均力敵地對抗，尤其是在他們提出像舊金山執行長稅(CEO tax)這樣愚蠢並會扼殺就業的提案。

他還公開批評正在角逐加州州長民主黨 候選人提名的多位民主黨籍政界人士，包括前民主黨總統初選候選人斯泰爾(Tom Steyer)、眾議員斯瓦爾韋爾(Eric Swalwell)和前眾議員波特(Katie Porter)，指責他們支持工會支持的執行長稅。

他表示，其「真的令人失望」(really disappointing)，反映工會對加州民選官員施加的壓力。拉森補充，雖然這個團體並非反工會，但目標是平衡工會對民選官員的影響力。

「Y Combinator」執行長陳嘉興(Garry Tan)上月發起「Garry's List」之後，主持這項集會活動。「Garry's List」旨在作為一個「公民聯盟」(citizen's union)，支持加州能夠支持改善學校、解決住房和公共安全等政策的中間派候選人。

陳嘉興批評斯泰爾，稱他試圖「買下州長官邸以提高你們的稅收」，並稱許馬漢是「加州下一任州長。」

「華盛頓郵報」報導指出，Garry's List正致力透過陳嘉興在人工智慧輔助撰寫的部落格、專注進行選民教育工作。他創辦網站批評反成長政策(anti-growth policies)、富人稅以及舊金山教師罷工。

Garry's List是眾多試圖遏制加州政治左傾趨勢的組織之一。

其他還包括拉森與矽谷創投家德瑞波(Tim Draper)創建了一個名為「發展加州」(Grow California)的組織，將投入約4000萬美元，支持專注在解決生活成本等議題的「務實」候選人。

另一個名為「創建更美好的加州」(Building a Better California)的組織，則由Google前執行長史密特(Eric Schmidt)、創投家莫里茲(Michael Moritz)與其他科技領袖發起。其已籌集超過4500萬美元，用於推動稅收政策改革和促進發展的各項提案。