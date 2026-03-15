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油價飆 北加州駕駛人加滿1缸油要150元

編譯廖宜怡／綜合報導
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油價飆漲，駕駛人當前在加州加滿一缸油要150美元。（美聯社）
油價飆漲，駕駛人當前在加州加滿一缸油要150美元。（美聯社）

北加州油價飆漲，駕駛人正遭受高油價重創，有些人加滿一缸油要花費超過150美元。

加州郵報（California Post）報導，美國汽車協會（American Automobile Association）最新數據顯示，北加州平均油價最貴的地區集中在舊金山矽谷周圍，灣區各縣平均油價現已超過每加侖5美元，一些油站每加侖油價甚至超過7美元，讓駕駛人荷包大出血。

若以每加侖5.5美元的平均價格來計算，為27加侖的油箱加滿油，預計要花費148至150美元。即使是小型車也未能倖免，為一輛15加侖油箱的汽車加滿油，大約需要80到85美元。

民眾發現，蒙洛公園市一家雪佛蘭加油站13日的平均油價為每加侖5.54美元，但14日已飆升到每加侖超過7美元。

一名駕駛人說：「我不知道這種情況是不是還會更糟。我幾年前搬到加州，現在是我經歷過的最瘋狂時期。」

另一名駕駛人也說：「太離譜了，老兄，我受不了。」

美國汽車協會的平均油價數據顯示，在近日油價大幅上漲後，加州全州平均油價已漲至每加侖5.29美元，遠高於全國平均3.63美元，意味著灣區駕駛人每加侖汽油要比美國大部分地區駕駛人多支付近2美元。

能源分析師表示，加州油價受到多項因素推高，包括全球石油成本上漲、煉油能力受限和加州特殊燃料標準等，這些因素導致加州油價飆升幅度比美國其他地區來得大。

加州郵報指出，加州車主需要支付「加州溢價」（California premium），這個溢價包含了高於全國平均的州消費稅和銷售稅，以及用於加州特有氣候計畫的巨額費用。此外，加州還要求使用一種目的在減少汙染的環保高價混合汽油。

上周，石油巨頭雪佛蘭寄出一封「末日信」（doomsday letter）給加州州長紐森（Gavin Newsom），稱紐森「具誤導性」的氣候政策將導致加州經濟崩潰。

加州議員也警告，紐森的綠色能源政策可能使該州每加侖油價超過8美元，讓駕駛人們再次面臨自20世紀70年代以來從未出現過的燃油配給制。

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