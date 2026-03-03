我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

余淑婷選州長獲民主黨人士背書 民調卻殿後

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宣布2026年競選加州州長的前加州主計長余淑婷，獲得民主黨內部人士看好。她的聲譽源自於她多年認真工作。(圖取自Betty Yee for California臉書)
宣布2026年競選加州州長的前加州主計長余淑婷，獲得民主黨內部人士看好。她的聲譽源自於她多年認真工作。(圖取自Betty Yee for California臉書)

加州民主黨人2月底在舊金山集會，為6月的黨內初選進行遊說、爭取獲得背書支持。一位州長候選人獲取第二名的成績，引起轟動。

「舊金山標準報」報導，余淑婷(Betty Yee) 已於2023年卸任加州主計長一職。在競爭激烈的民主黨州長候選人中，支持率一直徘徊在個位數、通常在1%或2%，最近一次民調最高支持率也只有5%。然而，在黨代會上，她卻出乎意料贏得17%的州代表選票，僅次於獲得24%選票的東灣眾議員史瓦韋爾(Eric Swalwell)。

似乎就連余淑婷也對民主黨代表大會結果感到驚訝。她說，自己已卸任，本質上是重新以候選人的身分復出。

部分觀察人士對黨內人士和加州選民之間可能出現的分歧，提出警告。黨內積極分子與專欄作家敦促像余淑婷這樣民調支持率低的候選人、退出競選，以免分散民主黨選票。

不過，由於受到背書投票結果的鼓舞，余淑婷現未慮退出。她認為，這場選舉還有很多選民尚未決定投票意向。選情膠著，選票尚未完全集中力量。

州議員科爾布魯諾(Michael Colbruno)曾在舊金山市政廳工作，與余淑婷認識數十年。他表示，余淑婷的聲譽源自於她多年認真工作，有紀律、做事嚴謹，注重預算，具備加州現在所需要的一切，我們需要一位成熟領導者來管理這個州。

余淑婷在舊金山生長，就讀洛威爾高中(Lowell High School)，是目前唯一與當地有深厚淵源的州長候選人。她的一些家人，包括她102歲的母親，仍住在舊金山。余淑婷現住在東灣，不再擔任公職，將時間分配為一周兩天照顧母親、並且積極參與競選活動。

她的競選活動強調她與舊金山的連結，以及作為華裔移民女兒的背景。作為此次競選中唯一的亞裔候選人，她表示當然會尋求鞏固在全州、尤其在灣區的支持。

科爾布魯諾表示，余淑婷將走訪一些民主黨候選人經常忽略的保守派選區，有助在未來數月的競選脫穎而出。

「富人正利用大型媒體市場造勢。」科爾布魯諾所指為候選人史瓦韋爾、氣候活動家暨億萬富翁斯泰爾(Tom Steyer)、前衛生與公眾服務部部長布沙拉(Xavier Becerra)與前眾議員波特(Katie Porter)。然而，余淑婷將實際走遍整個加州，從沿海社區到偏遠鄉村地區。

黨內背書程序由黨代表們內部決定，通常被視為民主黨基層支持率的檢驗。余淑婷指出，她過去擔任黨副主席的經歷，可能幫助她獲得代表們選票，儘管這個職位也有一些反對者。

舊金山民主黨第二副主席費豪爾(Marjan Philhour)在黨代會並未對余淑婷背書。她稱許余淑婷在民主黨積極分子中建立堅強關係，以及多年來在構建基層聯盟方面所做努力。但費豪爾也提醒，黨內人士的支持、不一定能轉化為初選選票。

政治顧問紐曼(Dan Newman)也稱讚余淑婷的能力，但必須擴大她的影響力，讓更多人了解她。余淑婷被所有認識她的人愛戴與尊敬。但遺憾的是，僅憑這一點不足以贏得州長競選。

余淑婷認為，她身為加州前審計長的財政專長，正是加州所需。她可以成為一位了解每一分錢去向，以及如何最大限度運用每一分錢的州長。

世報陪您半世紀

舊金山 加州 民主黨

上一則

在室友食物上噴殺蟲劑 監控畫面曝光 加州男被捕

下一則

4盜挖牆偷300萬珠寶 囂張自拍比出「和平」手勢

延伸閱讀

佛利蒙市議員邵陽 競選加州眾議員起跑 支持者力挺

佛利蒙市議員邵陽 競選加州眾議員起跑 支持者力挺
選情再添支持…威善高角逐國會 美西最大建築工會背書

選情再添支持…威善高角逐國會 美西最大建築工會背書
川普德州造勢啖漢堡 未表態參議員初選偏好人選

川普德州造勢啖漢堡 未表態參議員初選偏好人選
新州教師工會砸4500萬 挺前會長選州長失利

新州教師工會砸4500萬 挺前會長選州長失利
加州州長選舉 上演億萬富翁間的戰爭

加州州長選舉 上演億萬富翁間的戰爭
秦振國角逐第31選區國會議員籌款 200人力挺

秦振國角逐第31選區國會議員籌款 200人力挺

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套