余淑婷選州長獲民主黨人士背書 民調卻殿後

加州民主黨 人2月底在舊金山 集會，為6月的黨內初選進行遊說、爭取獲得背書支持。一位州長候選人獲取第二名的成績，引起轟動。

「舊金山標準報」報導，余淑婷(Betty Yee) 已於2023年卸任加州主計長一職。在競爭激烈的民主黨州長候選人中，支持率一直徘徊在個位數、通常在1%或2%，最近一次民調最高支持率也只有5%。然而，在黨代會上，她卻出乎意料贏得17%的州代表選票，僅次於獲得24%選票的東灣眾議員史瓦韋爾(Eric Swalwell)。

似乎就連余淑婷也對民主黨代表大會結果感到驚訝。她說，自己已卸任，本質上是重新以候選人的身分復出。

部分觀察人士對黨內人士和加州選民之間可能出現的分歧，提出警告。黨內積極分子與專欄作家敦促像余淑婷這樣民調支持率低的候選人、退出競選，以免分散民主黨選票。

不過，由於受到背書投票結果的鼓舞，余淑婷現未慮退出。她認為，這場選舉還有很多選民尚未決定投票意向。選情膠著，選票尚未完全集中力量。

州議員科爾布魯諾(Michael Colbruno)曾在舊金山市政廳工作，與余淑婷認識數十年。他表示，余淑婷的聲譽源自於她多年認真工作，有紀律、做事嚴謹，注重預算，具備加州現在所需要的一切，我們需要一位成熟領導者來管理這個州。

余淑婷在舊金山生長，就讀洛威爾高中(Lowell High School)，是目前唯一與當地有深厚淵源的州長候選人。她的一些家人，包括她102歲的母親，仍住在舊金山。余淑婷現住在東灣，不再擔任公職，將時間分配為一周兩天照顧母親、並且積極參與競選活動。

她的競選活動強調她與舊金山的連結，以及作為華裔移民女兒的背景。作為此次競選中唯一的亞裔候選人，她表示當然會尋求鞏固在全州、尤其在灣區的支持。

科爾布魯諾表示，余淑婷將走訪一些民主黨候選人經常忽略的保守派選區，有助在未來數月的競選脫穎而出。

「富人正利用大型媒體市場造勢。」科爾布魯諾所指為候選人史瓦韋爾、氣候活動家暨億萬富翁斯泰爾(Tom Steyer)、前衛生與公眾服務部部長布沙拉(Xavier Becerra)與前眾議員波特(Katie Porter)。然而，余淑婷將實際走遍整個加州，從沿海社區到偏遠鄉村地區。

黨內背書程序由黨代表們內部決定，通常被視為民主黨基層支持率的檢驗。余淑婷指出，她過去擔任黨副主席的經歷，可能幫助她獲得代表們選票，儘管這個職位也有一些反對者。

舊金山民主黨第二副主席費豪爾(Marjan Philhour)在黨代會並未對余淑婷背書。她稱許余淑婷在民主黨積極分子中建立堅強關係，以及多年來在構建基層聯盟方面所做努力。但費豪爾也提醒，黨內人士的支持、不一定能轉化為初選選票。

政治顧問紐曼(Dan Newman)也稱讚余淑婷的能力，但必須擴大她的影響力，讓更多人了解她。余淑婷被所有認識她的人愛戴與尊敬。但遺憾的是，僅憑這一點不足以贏得州長競選。

余淑婷認為，她身為加州前審計長的財政專長，正是加州所需。她可以成為一位了解每一分錢去向，以及如何最大限度運用每一分錢的州長。