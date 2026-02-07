「沙丁魚斷食」暴紅 專家：飲食需均衡

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
不少人推崇沙丁魚斷食法。（示意圖，取自Pexels/Jose Cruz）
洛杉磯ABC7電視台報導，近來頻頻登上抖音（TikTok）與Instagram的「沙丁魚斷食」（sardine fasting），逐漸成了一種飲食風潮，更在好萊塢健康圈暴紅。這種飲食並非真正「斷食」，而是將沙丁魚當成主食，讓身體進入燃燒脂肪的狀態，然部分專家對此提出疑慮，認為人體仍需得到均衡飲食。

初聽到「沙丁魚斷食」的人可能會懷疑「這種方法真的有效嗎？背後的根據又是什麼？」據悉，這股風潮主要來自網紅，做法是連續兩至三天，甚至一周只吃沙丁魚，每月一次。支持者聲稱這種斷食方式能帶來延年益壽、提升情緒及減重等多種好處。

不少人推崇沙丁魚斷食法。（示意圖取自Pexels）
橙縣聖約瑟夫醫院（Providence St. Joseph Hospital）烹飪營養師庫西諾（Gina Cousineau）表示，有些健康類網紅可能正誤導大眾。他們宣稱「沙丁魚斷食」能讓新陳代謝得到「必要休息」，但她指出，雖然限制熱量攝取有其科學基礎，但不一定要仰賴沙丁魚達成此目的；「關鍵在於人體本身，其實人體非常擅長自行調整這些狀態，你知道用什麼方法？就是睡眠。」

沙丁魚向來被視為超級食物，含有豐富的Omega-3脂肪酸、維生素D和鈣質。專家表示，沙丁魚確實有益健康，但只吃這一種魚類，無法提供均衡營養，甚至可能帶來風險。庫西諾說：「我們會缺乏碳水化合物，也會缺乏膳食纖維，不只可能出現腦霧，還會感到疲勞，甚至腸胃道等問題。」

她建議，較好的方式是將沙丁魚納入某一餐中，例如用橄欖油拌炒，加上洋蔥、綠色蔬菜等，「最後再加上一點帕馬森起司（Parmigiano Reggiano）與切碎的紅椒，如此一來，才能把『沙丁魚斷食』變成『沙丁魚盛宴』，既能全面促進健康，也帶來愉悅感。」

