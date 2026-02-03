Waymo撞傷5歲童 加州卡車司機工會促無限期暫停營運執照

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
加州卡車司機工會要求無限期暫停Waymo營運執照。（美聯社）
加州卡車司機工會要求無限期暫停Waymo營運執照。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，谷歌（Google）母公司字母控股（Alphabet）旗下自駕車Waymo日前發生車傷人事故，加州最大工會之一，「加州卡車司機工會」（Teamsters California）共同主席芬恩（Peter Finn）與米內羅斯（Victor Mineros）2日發布聲明，要求加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）無限期暫停該公司營運執照。

這起事故發生於聖塔蒙尼卡一所學校外，當時一輛Waymo車撞上一名五歲孩童，導致該孩童受傷。芬恩與米內羅斯形容這起事件「敲響加州政策制定者警鐘，他們屢次忽視自動駕駛出租車日益增加的安全隱患。」日前，聯邦層級的全國公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）已對此事件展開調查。

工會聲明指出：「這起事件是大型科技公司試圖用人工智慧，取代受過專業訓練的人類勞動力縮影。他們想透過摧毀人們生計，讓數百萬人陷入貧窮，掠奪屬於勞工的財富，讓社區承擔自動化缺陷帶來的後果。」

該工會代表數十個產業、25萬名勞工。聲明進一步指表示，不只是工會希望Waymo車輛離開道路，這類情緒也蔓延在各社區中「Waymo及其母公司選擇忽視這些警訊。」聲明還表示，儘管該公司曾進行全面軟體召回，NHTSA也展開另一項獨立調查，Waymo仍持續無視校車停車指示。「家長、教師、學校工作人員與社區成員共同要求，這些車輛應遠離校園周邊。」直至截稿前，KTLA並未收到Waymo對此事回應。

Waymo 加州 自駕車

