美食樂園／加州9餐廳入選全美百大 異國融合菜最受歡迎

NAM Kitchen餐廳的美食。（NAM Kitchen官網）

根據公眾評分來排列企業優次的Yelp公司，新近公布了「2026年美國首100家最佳餐廳名單」，加州 共九家餐廳上榜，數量位居第二，僅次於德州 。加州榜首的兩家餐廳，分屬越南 ─祕魯融合菜式和韓式─夏威夷融合菜式，顯示異國融合菜在州內需求甚殷。

今年是Yelp連續第13年選出全美最佳100家餐廳。評選建基於Yelp社群內公眾人士的數百萬條評價訊息，展現了全美34個州豐富多元的餐飲體驗。進行排名時，考慮因素包括評論總數和評分，並重視餐廳的價格實惠和菜式種類豐富，65%的上榜餐廳價格低於30美元。同時，截至2025年11月6日，所有上榜餐廳均能取得符合衛生的合格分數。

德州擁有最多上榜餐廳，共17家，成了全國之冠。榮登全國首位的餐廳則是位於紐約市的Ci Siamo，由主廚Hillary Sterling掌理，隸屬Danny Meyer團隊，以其現代義大利經典菜而聞名。其他排名較前的餐廳包括位於休士頓的Taste of Texas（排名第二），食客可在此親自挑選牛排部位；排名第三的加州NAM Kitchen，是一家越南─祕魯融合餐廳，是今年榜單上獲評論最多的餐廳。

這家位於嘉甸那（Gardena）的NAM Kitchen，是在Yelp選出全美百家最優餐廳中，九家加州上榜餐廳之冠。（NAM Kitchen臉書）

加州上榜餐廳共九家，數量居第二位，僅次於德州。他們按排名羅列如下：

NAM Kitchen，排第3位，位於嘉甸那（Gardena），主打越南─祕魯融合菜。

第7位，洛杉磯市中心，韓式─夏威夷菜／BrokenMouth。

第16位，格蘭岱（Glendale），地中海─希臘菜／Greek Bistro。

第17位，洛杉磯韓國城，日式─壽司／Tsukiyo Sushi。

第28位，聖塔安那，美式─精緻舒適菜／Fat Of the Land。

第42位，聖地牙哥，越南─素食／Than Tinh Chay。

第58位，坦密庫拉（Temecula），日式咖哩─融合菜／Zen Curry and Grill。

第71位，舊金山，泰式─早午餐／Lapisara Eatery。

第88位，舊金山，三明治─新美式菜／Board and Drink。

2026年的榜單凸顯了一些餐飲選擇的轉變。當中，在德州休士頓，其傳統主流的外食選擇是沿海小屋餐廳，但已見越來越多人作出另類選擇。食客當下亦特別熱捧「懷舊舒適菜」、全天候早午餐，以及特色菜系如日式料理。

此外，Yelp正在整合新技術以助發現美食，例如以人工智能驅動的聊天機械人Yelp Assistant，可解答商家相關問題，又如Menu Vision以攝影機技術展示特定菜式的照片和評價，讓人更高效獲取和總結用餐體驗。