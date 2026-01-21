好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

我的頻道

記者王若然／洛杉磯即時報導
這款椰子酸奶目前正在做特價，7.49美元兩罐。（記者王若然／攝影）
這款椰子酸奶目前正在做特價，7.49美元兩罐。（記者王若然／攝影）

近日，好市多（Costco）上新一款特別酸奶，在美國各地門店有售。這款酸奶是純植物酸奶，零添加糖，吃起來有淡淡的椰子清香，成分乾淨。有網友稱，用這款酸奶製作酸奶碗頂替正餐，是絕佳的減肥利器。錦上添花的是，好市多這款酸奶正減價優惠，兩大罐才7美元多。

這款名為「cocojune」的酸奶，此前一直是有機超市「Whole Foods」的暢銷款。如今這款商品以更實惠的價格進駐好市多，讓不少民眾驚喜不已。如今這款酸奶特價，減2.5美元，售價7.49美元兩罐。南加州門店折扣至1月25日。

這款酸奶僅有三種配料：有機椰子、水、有機木薯粉。這款酸奶還添加素食益生菌（vegan probiotic cultures），根據其包裝上的說明，品牌與一家位丹麥的公司合作開發益生菌種，這款酸奶每一份（one serving）的益生菌含量高達300億CFU（Colony Forming Units，菌落形成單位），包括世界上臨床研究最充分的「BB-12」「LA-5」等益生菌種。

除了成分乾淨、有機，並富有益生菌。這款椰子酸奶的口感可以稱得上「驚艷」。打開蓋子，裡面白色布丁狀的酸奶看似與普通酸奶無異。但是一口下去，頓感絲滑綿密，有如奶油質地般輕薄。與一般酸奶或更加健康的希臘酸奶相比，這款酸奶不甜也不酸，但椰香撲鼻，讓人欲罷不能。

美味如此，這款酸奶的熱量如何？根據產品介紹，這樣一罐酸奶共四份，每份重量為4盎司（114克），熱量為180卡。這樣的熱量看起來還好，但與希臘酸奶相比，熱量比較高。以一款原味無添加糖、脫脂的希臘酸奶為例，170克的熱量僅為100卡，但希臘酸奶口感略差。而在蛋白質含量上，希臘酸奶也遠遠優於這款椰子酸奶。

「cocojune」椰子酸奶在好市多上市後，贏得不少好評。有網友在小紅書稱，這款酸奶不含牛奶，是椰子做的。「我兒子牛奶過敏，我就買這款給他吃。其他有糖口味的更好吃。」還有網友表示，「好划算，Whole Foods小小一瓶6快多。」也有網友介紹，這款酸奶凍起來，半沙冰狀態也好吃。

不過需要注意的是，這款原材料為椰子的酸奶，飽和脂肪含量很高。其一份中的含量就有15克。根據美國人日常飲食指南網站（Dietary Guidelines for Americans），每個人一天攝取的飽和脂肪含量不應超過20克。根據醫學網站medlineplus.gov，飽和脂肪攝取過多會導致膽固醇升高，對心血管不益。飽和脂肪存在於黃油、椰子油、起司、紅肉等日常食物中。

華人表示，這款酸奶不僅價格實惠，味道也很好吃。（記者王若然／攝影）
華人表示，這款酸奶不僅價格實惠，味道也很好吃。（記者王若然／攝影）

