我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

加州寵物新法嚴禁線上賣狗、殘酷除爪 防堵保險亂象

洛杉磯訊
自2026年起，加州實施一系列嚴格的寵物新法，全面封堵州外「幼犬工廠」的滲透。示意圖。（取自unsplash）
自2026年起，加州實施一系列嚴格的寵物新法，全面封堵州外「幼犬工廠」的滲透。示意圖。（取自unsplash）

加州動物福利法規2026年元旦起實施一系列嚴格新法，全面封堵州外「幼犬工廠」（puppy mills）的滲透與掠奪性銷售，並禁止被視為虐待的貓咪除爪手術。

由民主黨加州眾議員柏曼（Marc Berman）提出的AB 519法案，直指不肖寵物仲介商。法案禁止任何個人或企業以營利為目的，在加州境內販售、處理或運送來自第三方的幼齡（未滿一歲）犬、貓或兔子。

柏曼強調，過去許多仲介商，將來自外州環境惡劣繁殖場的犬隻，包裝成在地優質寵物銷售。新法實施後，除動物收容所、合法的動物救援團體及教育性非營利組織外，任何試圖從第三方繁殖銷售中獲利的仲介行為，均屬違法。此舉引導民眾回歸合法管道購買，或優先選擇認養。

為增加交易透明度，州參議員烏柏格（Tom Umberg）推動SB 312「幼犬進口透明法案」，要求所有犬隻進口商，必須在完成運送的10天內，將健康證明電子化提交至州食品與農業廳(CDFA)。

在動物醫療倫理方面，州眾議員李天明（Alex Lee）提出的AB 867法案最受關注。元旦起，全面禁止非醫療必要的貓咪除爪手術（Declawing）。根據LAlist、NBC San Diego等媒體指出，除爪手術絕非單純「修剪指甲」，而是截除貓隻的指節骨（趾骨），會導致貓咪承受長期的生理疼痛、性格轉變及行走障礙。

針對線上寵物買賣的合約亂象，AB 506法案則為消費者穿上防彈衣。該法規定，凡是未揭露動物來源、或規定「訂金不可退還」等具誤導性的銷售合約一律無效。若賣方無法如期交付幼犬，必須在30天內全額退款。

為應對當前獸醫資源短缺困境，加州也同時通過AB 516與SB 602兩項法案。前者允許合格的獸醫技術員與助理在法律授權範圍內分擔醫療工作，提升診所運作效率；後者則賦權收容所，在無現場獸醫監督下，仍可執行疫苗接種與寄生蟲防治等基礎醫療。

另外，州參議會SB 1217號法案也已生效，新法禁止保險公司將寵物健康計畫誤導宣稱為寵物保險，且不得將參與健康計畫作為購買保險的前提條件。根據規定，寵物健康計畫通常僅涵蓋部分或全部常規及預防性護理費用，例如年度檢查與疫苗接種，但可能不包含傷病理賠。

聖地牙哥人道協會總裁韋茲曼（Gary Weitzman）表示，透過封鎖不良繁殖管道並擴大醫療照護的可近性，加州正致力打造一個對動物與人類都更為人道、公平的社會環境。

寵物 加州 保險

上一則

加州職場新法 招聘廣告須明確薪資範圍…意義重大

下一則

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

延伸閱讀

周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實

周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實
加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力

加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力
25年來首見 加州全境「零乾旱」

25年來首見 加州全境「零乾旱」
柯文哲請託代孕修法 韓國瑜：盡量尋求朝野共識

柯文哲請託代孕修法 韓國瑜：盡量尋求朝野共識
紐森提預算案 彌補29億元財政缺口

紐森提預算案 彌補29億元財政缺口
聯邦質疑加州托兒詐欺 停撥千萬補助

聯邦質疑加州托兒詐欺 停撥千萬補助

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家