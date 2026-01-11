加州寵物新法嚴禁線上賣狗、殘酷除爪 防堵保險亂象

自2026年起，加州實施一系列嚴格的寵物新法，全面封堵州外「幼犬工廠」的滲透。示意圖。（取自unsplash）

加州 動物福利法規2026年元旦起實施一系列嚴格新法，全面封堵州外「幼犬工廠」（puppy mills）的滲透與掠奪性銷售，並禁止被視為虐待的貓咪除爪手術。

由民主黨加州眾議員柏曼（Marc Berman）提出的AB 519法案，直指不肖寵物 仲介商。法案禁止任何個人或企業以營利為目的，在加州境內販售、處理或運送來自第三方的幼齡（未滿一歲）犬、貓或兔子。

柏曼強調，過去許多仲介商，將來自外州環境惡劣繁殖場的犬隻，包裝成在地優質寵物銷售。新法實施後，除動物收容所、合法的動物救援團體及教育性非營利組織外，任何試圖從第三方繁殖銷售中獲利的仲介行為，均屬違法。此舉引導民眾回歸合法管道購買，或優先選擇認養。

為增加交易透明度，州參議員烏柏格（Tom Umberg）推動SB 312「幼犬進口透明法案」，要求所有犬隻進口商，必須在完成運送的10天內，將健康證明電子化提交至州食品與農業廳(CDFA)。

在動物醫療倫理方面，州眾議員李天明（Alex Lee）提出的AB 867法案最受關注。元旦起，全面禁止非醫療必要的貓咪除爪手術（Declawing）。根據LAlist、NBC San Diego等媒體指出，除爪手術絕非單純「修剪指甲」，而是截除貓隻的指節骨（趾骨），會導致貓咪承受長期的生理疼痛、性格轉變及行走障礙。

針對線上寵物買賣的合約亂象，AB 506法案則為消費者穿上防彈衣。該法規定，凡是未揭露動物來源、或規定「訂金不可退還」等具誤導性的銷售合約一律無效。若賣方無法如期交付幼犬，必須在30天內全額退款。

為應對當前獸醫資源短缺困境，加州也同時通過AB 516與SB 602兩項法案。前者允許合格的獸醫技術員與助理在法律授權範圍內分擔醫療工作，提升診所運作效率；後者則賦權收容所，在無現場獸醫監督下，仍可執行疫苗接種與寄生蟲防治等基礎醫療。

另外，州參議會SB 1217號法案也已生效，新法禁止保險 公司將寵物健康計畫誤導宣稱為寵物保險，且不得將參與健康計畫作為購買保險的前提條件。根據規定，寵物健康計畫通常僅涵蓋部分或全部常規及預防性護理費用，例如年度檢查與疫苗接種，但可能不包含傷病理賠。

聖地牙哥人道協會總裁韋茲曼（Gary Weitzman）表示，透過封鎖不良繁殖管道並擴大醫療照護的可近性，加州正致力打造一個對動物與人類都更為人道、公平的社會環境。