我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

學區樹倒砸民宅 電視台替屋主發聲 保險公司才肯賠

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
你鄰居的大樹有可能在某種情況下倒在你的房子上，你該如何預防?圖為卡斯楚谷一帶街景。 (谷歌地圖)
你鄰居的大樹有可能在某種情況下倒在你的房子上，你該如何預防?圖為卡斯楚谷一帶街景。 (谷歌地圖)

鄰居家大樹倒下砸壞你的房子，不見得就是鄰居的責任。東灣一名受害人被迫自付5萬多元修房子，後來電視台替她發聲，自己的保險公司才屈服。

ABC電視台報導，去年12月一場大風暴來襲，卡斯楚谷（Castro Valley）的貝利歐拉（Angela Bereola）在床上睡覺，外面下著大雨，還刮著時速36哩的大風。突然一聲巨響把貝利歐拉驚醒，所有的電燈都亮不起來，她起床拿出手電筒察看，發現一棵巨大的樹砸在她的房子上。

這棵百年橡樹位於她家圍牆的另一側，根植於海沃聯合學區的土地上。貝利歐拉說。根據第三方估價，她房子的損失為7萬600.83美元，這還不包括移除樹木時的那筆花費。

經過幾個月與學區保險部門的反覆交涉，她的索賠申請最終被駁回。學區的財產和網絡索賠專員給她的郵件中說：「根據調查結果和相關法規，我們認定樹木倒塌屬於自然災害，海沃聯合學區不承擔任何責任。」

根據學區的調查結果：「沒有發現該樹有任何病害、腐爛或結構缺陷的跡象……，此前該屋主也沒有任何投訴紀錄，因此學區無法預知這一事件會突然發生。」

「這太令人沮喪了，」貝利歐拉說。她只好找自己的保險公司索賠，但保險公司只願意承擔略高於四分之一的費用–1萬9200.86美元，這意味著她需要自己承擔5萬1399.97美元。

「這太不公平了，」貝利歐拉說，「又不是我們做了什麼導致樹倒的。」交涉了一段時間，保險公司開始不理不睬。有一天貝利歐拉看到ABC電視台的一個消費者權益調查報導，遂向電視台聯絡。電視台一出面，保險公司就屈服了，畢竟負面的報導有損公司形象。

保險 學區

上一則

台灣手搖飲UG Tea插旗聖蓋博谷 首店閉門整改已超20天

下一則

華人車停演唱會臨時場地 車內財物疑被盜

延伸閱讀

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
保險公司「幽靈網絡」找不到醫師 病患提告增加

保險公司「幽靈網絡」找不到醫師 病患提告增加
保險公司網站心理醫師名單有誤 病患無法看診而提告增加

保險公司網站心理醫師名單有誤 病患無法看診而提告增加
趙蘊蔚當選巴洛阿圖學區委員會副主席 將為弱勢群體發聲

趙蘊蔚當選巴洛阿圖學區委員會副主席 將為弱勢群體發聲
趙蘊蔚當選巴洛阿圖學區委員會副主席

趙蘊蔚當選巴洛阿圖學區委員會副主席
新州學區教師中位年薪逾10萬 增至30個

新州學區教師中位年薪逾10萬 增至30個

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控