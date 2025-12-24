我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

鄰居枝葉掉我家庭院 如釀損害須負賠償責任

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
若在加州所住的房屋擁有庭院，便要護養好庭院內的樹木，因為掉落的枝葉若引致鄰居損失，可能要負上法侓責任。（示意圖；取自Unsplash / Jon Tyson）
若在加州所住的房屋擁有庭院，便要護養好庭院內的樹木，因為掉落的枝葉若引致鄰居損失，可能要負上法侓責任。（示意圖；取自Unsplash / Jon Tyson）

當一股充滿水氣的大氣長河橫掃加州時，強風把鄰居院子裡的樹葉和樹枝吹到你家的後院。這時候，鄰居要否負起法律責任，清理你家院子裡的樹木殘枝？

沙加緬度蜂報（The Sacramento Bee）翻遍了加州的相關法規及訪問律師見解，整理出處理有關自家院子吹落枝葉或其他樹木問題的法律要則。

一棵樹木豎立於一條共有的地界線上，誰要為這樹負責？

根據加州民法典，這棵樹若生長於兩個或多個鄰居的地界線內，則為所有鄰居共同擁有。當這棵樹引致意外時，任何人若未經此樹的其他擁有人同意，均不得砍伐或移除其任何部分。另外，若一棵樹的樹幹完全落在一名鄰居的土地上，則該樹木歸該鄰居所有，不論其樹枝或樹根延伸到其他鄰居的土地上都不受影響。這意味著，樹木擁有人必須護養其樹木，以防止樹木損壞鄰居的財產。

鄰居要為其落在我家院子裡的樹木枝葉負責嗎？

房地產律師伊諾斯（Robert J. Enos）在2021年接受沙加緬度蜂報訪問時曾表示，若因掉落樹枝、或樹木受損或生病而樹木擁有人又未及時處理，因而導致財產損失，受害鄰居或可以採取法律行動；而樹木擁有人疏忽照料樹木，其保險通常負責這類賠償。

但伊諾斯說：「如果樹枝只掉落在你家院子的草地上，並無造成實際損失……，那你通常無法提出訴訟。」若掉落的只是樹葉等小碎片，或者樹枝掉落是由於「不可抗力」如強風或暴風雨等引致，鄰居無須承擔責任。

若鄰居的樹木損壞我在加州的房產怎麼辦？

加州法律一般禁止砍伐鄰居的樹，但可以修剪或移除伸延至自家房屋的隔鄰樹枝和樹根，只要不會對該樹木造成永久性損害或導致其死亡即可。鄰居樹木的樹枝或樹根若引致他人受損，法律上屬「滋擾」行為，財產因而損毀可尋求賠償。

在加州，如何處理掉落的枝葉？

根據加州資源、回收及再利用部訊息，落葉和樹枝通常可以放入路邊綠色的有機廢物箱，也可以將庭院垃圾送到當地的堆肥廠，或遵循所在城市的特定庭院廢物收集指引。

加州 保險 房地產

上一則

洪水、野火警報 洛縣公布撤離資訊 民眾可領沙包

下一則

醜毛衣迎聖誕 洛杉磯華人做公益捐助動保

延伸閱讀

鄧金斯蟹商業捕撈季 明年1月5日開始

鄧金斯蟹商業捕撈季 明年1月5日開始
聖塔克拉拉縣首創 藥局為嬰幼兒施打疫苗

聖塔克拉拉縣首創 藥局為嬰幼兒施打疫苗
法廊快報／強化外送食品消費者保障 加州新法明年上路

法廊快報／強化外送食品消費者保障 加州新法明年上路
Zillow預測：2026年加州房價持平 估4地區小漲

Zillow預測：2026年加州房價持平 估4地區小漲
Covered California 呼籲所有加州民眾 在 12 月 31 日截止日前觀注他們的健保選項以便在 2026 年獲得全年醫療保障

Covered California 呼籲所有加州民眾 在 12 月 31 日截止日前觀注他們的健保選項以便在 2026 年獲得全年醫療保障
2026全美旅遊十大熱點 加州優勝美地、大蘇爾…3地入榜

2026全美旅遊十大熱點 加州優勝美地、大蘇爾…3地入榜

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍