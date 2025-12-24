鄰居枝葉掉我家庭院 如釀損害須負賠償責任

若在加州所住的房屋擁有庭院，便要護養好庭院內的樹木，因為掉落的枝葉若引致鄰居損失，可能要負上法侓責任。（示意圖；取自Unsplash / Jon Tyson）

當一股充滿水氣的大氣長河橫掃加州 時，強風把鄰居院子裡的樹葉和樹枝吹到你家的後院。這時候，鄰居要否負起法律責任，清理你家院子裡的樹木殘枝？

沙加緬度蜂報（The Sacramento Bee）翻遍了加州的相關法規及訪問律師見解，整理出處理有關自家院子吹落枝葉或其他樹木問題的法律要則。

一棵樹木豎立於一條共有的地界線上，誰要為這樹負責？

根據加州民法典，這棵樹若生長於兩個或多個鄰居的地界線內，則為所有鄰居共同擁有。當這棵樹引致意外時，任何人若未經此樹的其他擁有人同意，均不得砍伐或移除其任何部分。另外，若一棵樹的樹幹完全落在一名鄰居的土地上，則該樹木歸該鄰居所有，不論其樹枝或樹根延伸到其他鄰居的土地上都不受影響。這意味著，樹木擁有人必須護養其樹木，以防止樹木損壞鄰居的財產。

鄰居要為其落在我家院子裡的樹木枝葉負責嗎？

房地產 律師伊諾斯（Robert J. Enos）在2021年接受沙加緬度蜂報訪問時曾表示，若因掉落樹枝、或樹木受損或生病而樹木擁有人又未及時處理，因而導致財產損失，受害鄰居或可以採取法律行動；而樹木擁有人疏忽照料樹木，其保險 通常負責這類賠償。

但伊諾斯說：「如果樹枝只掉落在你家院子的草地上，並無造成實際損失……，那你通常無法提出訴訟。」若掉落的只是樹葉等小碎片，或者樹枝掉落是由於「不可抗力」如強風或暴風雨等引致，鄰居無須承擔責任。

若鄰居的樹木損壞我在加州的房產怎麼辦？

加州法律一般禁止砍伐鄰居的樹，但可以修剪或移除伸延至自家房屋的隔鄰樹枝和樹根，只要不會對該樹木造成永久性損害或導致其死亡即可。鄰居樹木的樹枝或樹根若引致他人受損，法律上屬「滋擾」行為，財產因而損毀可尋求賠償。

在加州，如何處理掉落的枝葉？

根據加州資源、回收及再利用部訊息，落葉和樹枝通常可以放入路邊綠色的有機廢物箱，也可以將庭院垃圾送到當地的堆肥廠，或遵循所在城市的特定庭院廢物收集指引。