南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

記者趙健/洛杉磯即時報導
湖邊的荷蘭風車。（記者趙健/攝影）
位於洛杉磯寶馬山（Pacific Palisades）的冥想公園「聖殿湖」（SRF Lake Shrine），是這片靠海繁華地帶中難得能讓人真正慢下來的地方。湖面被綠樹環繞，白天鵝滑過水面，烏龜在石頭上曬太陽，金色蓮花造型拱門在陽光下閃著光，整個園區像隱身城市邊緣的一座綠洲。除了精心布置的園景，園內還安奉著聖雄甘地（Mohandas Karamchand Gandhi ）的部分骨灰，讓這座湖畔花園多了跨宗教與文化的靜謐氣息。而這座靜修園區的創立者，正是深刻影響蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）人生觀的靈性導師。

很難想像，這片寧靜的湖泊，曾是採石坑。據園區介紹，1910年默片製片人Thomas Ince在此拍攝電影，後因地形挖掘，逐漸形成巨大坑洞。多年後地下湧泉冒出，山谷被天然泉水填滿，意外成為今日湖景。1940年， 20th Century Fox Pictures場景部主管H. Everett McElroy購下土地，把一個雙層船屋運來作為住所，還在湖邊重建一座仿16世紀的荷蘭風車及小型水車。如今遊客仍可在樹影間看到這些建築的身影，增添幾分異國氣息。

1949年，德州石油商Joseph Gross原本打算把這裡改建為度假村，但一場反覆出現的夢改變了計畫。他夢見人們在湖邊聽講道，講台上寫著「Church of All Religions」。醒來後他查詢電話簿，找到位於好萊塢的宗教組織Self-Realization Fellowship，並決定把土地轉讓給創辦人Paramahansa Yogananda。自此，Lake Shrine成為靜修園區，沒有商業活動，也沒有喧鬧的安排，重點就是讓人安靜、散步、冥想。

時至今日，Lake Shrine依舊保留著Yogananda創立的精神傳統。包括賈伯斯在內，都曾深受這位印度靈性導師的思想影響。在賈伯斯的追思會上，每位來賓都會被贈與一本Yogananda著的《一個瑜伽行者的自傳》（Autobiography of a Yogi）。喬布斯曾在採訪中表示，這本書是他生前反覆閱讀的作品。

走進湖畔園區，最讓人意外的，是隱身在黃金蓮花拱門後方的「聖雄甘地世界和平紀念碑」。這座爬滿藤蔓的開放式神殿內，Yogananda於1950年代於此安奉一座千年石棺，裡面保存著甘地的部分骨灰，是全球少數真正收藏甘地遺骨的地點之一。Yogananda曾在1935年拜訪甘地，並向其教授克里亞瑜伽（Kriya Yoga）的修習方法。石棺兩側立著佛教神祇觀音像，象徵慈悲與守護，也讓這座和平紀念地在宗教符號之外，多了份跨文化的靜謐與包容。

整個園區不大，繞一圈約40分鐘，卻足以讓人從外界的緊繃節奏中抽離。步道兩側有各式植物，拐彎處常會出現意想不到的雕塑與語句，讓人不經意放慢腳步。為讓遊客更好地冥想休憩，園區採取預約制度，每日限流，以維持其一貫寧靜。

Lake Shrine因1月野火後的修繕工作而關閉，8月重新開放後，再度吸引許多居民回訪，若有興趣前往，勿忘提前預約（免費）。詳情可見：https://lakeshrine.org/。

蓮花拱門後方是「聖雄甘地世界和平紀念碑」（記者趙健/攝影）
金色蓮花拱門在陽光下閃著光。（記者趙健/攝影）
聖雄甘地世界和平紀念碑兩旁的觀音像。（記者趙健/攝影）
在園內冥想的遊客。（記者趙健/攝影）
