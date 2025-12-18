逾20州召回多款沙拉醬 好市多2樣中招

加州的范杜拉食品公司召回多款沙拉醬，包括兩款好市多美食區和熟食部的產品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影），

洛杉磯福斯新聞FOX 11報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）報告指出，總部位於加州 的范杜拉食品公司（Ventura Foods），因發現某項原料中混入塑膠材質，召回3556箱多款沙拉醬產品。據悉，此波召回的產品，已配送至20多個州。被列入召回名單的沙拉醬如下：

總部位於加州的范杜拉食品公司召回多款沙拉醬。（取自范杜拉食品公司官網）

義大利 沙拉醬（Italian Salad Dressing）：一加侖，SKU：7 67367 00518 4。

奶油波布拉諾酪梨牧場醬（Creamy Poblano Avocado Ranch Dressing and Dip）：一加侖，SKU：7 34730 53243 1。

范杜拉凱薩沙拉醬（Ventura Caesar Dressing）：2000磅，SKU：00 026700 17360 8。

胡椒研磨凱薩沙拉醬（Pepper Mill Regal Caesar Dressing）：一加侖，SKU：0 93901 78134 5。

凱薩沙拉醬（Caesar Dressing，好市多 熟食部）：SKU：0 26700 19376 7。

凱薩沙拉醬（好市多美食廣場）：SKU：0 26700 19376 7。

隱藏谷乳酪牧場沙拉醬（Hidden Valley, Buttermilk Ranch）：一加侖，SKU：0 26700 19192 3。