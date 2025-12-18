逾20州召回多款沙拉醬 好市多2樣中招
洛杉磯福斯新聞FOX 11報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）報告指出，總部位於加州的范杜拉食品公司（Ventura Foods），因發現某項原料中混入塑膠材質，召回3556箱多款沙拉醬產品。據悉，此波召回的產品，已配送至20多個州。被列入召回名單的沙拉醬如下：
義大利沙拉醬（Italian Salad Dressing）：一加侖，SKU：7 67367 00518 4。
奶油波布拉諾酪梨牧場醬（Creamy Poblano Avocado Ranch Dressing and Dip）：一加侖，SKU：7 34730 53243 1。
范杜拉凱薩沙拉醬（Ventura Caesar Dressing）：2000磅，SKU：00 026700 17360 8。
胡椒研磨凱薩沙拉醬（Pepper Mill Regal Caesar Dressing）：一加侖，SKU：0 93901 78134 5。
凱薩沙拉醬（Caesar Dressing，好市多熟食部）：SKU：0 26700 19376 7。
凱薩沙拉醬（好市多美食廣場）：SKU：0 26700 19376 7。
隱藏谷乳酪牧場沙拉醬（Hidden Valley, Buttermilk Ranch）：一加侖，SKU：0 26700 19192 3。
受影響的州包括肯塔基、新罕布夏、南卡羅來納、喬治亞、佛羅里達、明尼蘇達、密西根、伊利諾、馬里蘭、紐澤西、北卡羅來納、威斯康辛、內布拉斯加、維吉尼亞、密蘇里、路易斯安那、賓夕法尼亞、印第安納、華盛頓、科羅拉多、奧克拉荷馬、阿肯色、堪薩斯、德州、俄亥俄、北達科他及俄勒岡等。
