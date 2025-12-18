我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

逾20州召回多款沙拉醬 好市多2樣中招

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州的范杜拉食品公司召回多款沙拉醬，包括兩款好市多美食區和熟食部的產品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影），
加州的范杜拉食品公司召回多款沙拉醬，包括兩款好市多美食區和熟食部的產品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影），

洛杉磯福斯新聞FOX 11報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）報告指出，總部位於加州的范杜拉食品公司（Ventura Foods），因發現某項原料中混入塑膠材質，召回3556箱多款沙拉醬產品。據悉，此波召回的產品，已配送至20多個州。被列入召回名單的沙拉醬如下：

總部位於加州的范杜拉食品公司召回多款沙拉醬。（取自范杜拉食品公司官網）
總部位於加州的范杜拉食品公司召回多款沙拉醬。（取自范杜拉食品公司官網）

義大利沙拉醬（Italian Salad Dressing）：一加侖，SKU：7 67367 00518 4。

奶油波布拉諾酪梨牧場醬（Creamy Poblano Avocado Ranch Dressing and Dip）：一加侖，SKU：7 34730 53243 1。

范杜拉凱薩沙拉醬（Ventura Caesar Dressing）：2000磅，SKU：00 026700 17360 8。

胡椒研磨凱薩沙拉醬（Pepper Mill Regal Caesar Dressing）：一加侖，SKU：0 93901 78134 5。

凱薩沙拉醬（Caesar Dressing，好市多熟食部）：SKU：0 26700 19376 7。

凱薩沙拉醬（好市多美食廣場）：SKU：0 26700 19376 7。

隱藏谷乳酪牧場沙拉醬（Hidden Valley, Buttermilk Ranch）：一加侖，SKU：0 26700 19192 3。

受影響的州包括肯塔基、新罕布夏、南卡羅來納、喬治亞、佛羅里達、明尼蘇達、密西根、伊利諾、馬里蘭、紐澤西、北卡羅來納、威斯康辛、內布拉斯加、維吉尼亞、密蘇里、路易斯安那、賓夕法尼亞、印第安納、華盛頓、科羅拉多、奧克拉荷馬、阿肯色、堪薩斯、德州、俄亥俄、北達科他及俄勒岡等。

總部位於加州的范杜拉食品公司召回多款沙拉醬。（取自范杜拉食品公司官網）
總部位於加州的范杜拉食品公司召回多款沙拉醬。（取自范杜拉食品公司官網）

好市多 義大利 加州

上一則

Amtrak旅遊夯 搭「西南酋長」享受慢遊

下一則

3華裔因疫情失業 開冰淇淋店成社區人氣新聚點

延伸閱讀

台人買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭異狀原因：正常啦

台人買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭異狀原因：正常啦
在好市多購物可先看價格標 上面數字竟有這涵義

在好市多購物可先看價格標 上面數字竟有這涵義
撿到便宜 好市多折扣衣物均價10元 買多件折扣更多

撿到便宜 好市多折扣衣物均價10元 買多件折扣更多
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
好市多5分店要搬家 美國占4家 CEO鬆口2026計畫

好市多5分店要搬家 美國占4家 CEO鬆口2026計畫
數位銷售建功 好市多上季財報超預期

數位銷售建功 好市多上季財報超預期

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」