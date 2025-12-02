我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

法廊快報／定居加州可保留外州駕照？ DMV：不行

編譯陳盈霖／綜合報導
法律規定，一旦獲得新駕照，舊駕照便失效。（加州車管局）
法律規定，一旦獲得新駕照，舊駕照便失效。（加州車管局）

Record Searchlight報導，對許多從外州搬遷至加州的人來說，持有兩張駕照是合法的嗎？加州公路巡警局（CHP）位在雷丁（Redding）辦公室的莫頓（Jason Morton）表示，加州車輛管理局（DMV）核發新駕照時，舊的過期、遺失、遭竊或資料不正確的駕照便自動失效。

這項法律也適用於居住在多個州或從其他州搬到加州者。「你不能合法地持有兩張由兩個不同州簽發的有效駕照，也不能在獲得新駕照後，繼續使用舊的加州駕照。」

莫頓並表示，使用舊駕照開車是違法的。雷丁市車管局通常要求駕駛人在申請新駕照時，也提供目前使用的駕照，全國大多數車管局遵循相同規定。「當搬到另一個州並獲得新駕照時，新州的車管局通常會在舊駕照上打孔。」

至於哪些人需要申請加州駕照？根據車管局規定，加州居民，意即任何打算在加州居住、工作或投票者，若有計畫駕駛任何機動車輛（包括大多數電動滑板車motorized scooters），就需持有加州駕照。若從他州搬到加州，而舊駕照遺失或被偷，也就是駕駛人無法把舊駕照交給加州車管局時，「你可能需要通知原州的DMV，說明你已經放棄原本的駕照，正在申請新的加州駕照」莫頓說。

根據DMV，若在12個月內，有六個月住在加州，且不是暫時居留，便可能已符合加州居民資格。這項規定適用於許多在加州實體學校機構單位上課的學生，及在加州購屋或創業人士等。

南加名醫夫婦家門口遭槍殺 繼子疑涉案

南加本周出現聖塔安那焚風 各地降溫

