單人駕駛電動車上共乘道 12月1日起罰490元

加州車輛管理局（DMV）公告，聯邦政府授權的「清潔空氣車輛貼紙」（Clean Air Vehicle Decals）政策已於10月1日起全面失效且60天宣導期已過，12月1日嚴格取締並開罰。（本報資料照／記者陳開攝影）

12月1日起，加州 的電動車 駕駛人如果還照以前的一種習慣在高速公路上獨自開車，可能會收到一張高達490美元的罰單。

舊金山紀事報報導，高額罰款的陰影標誌著電動車車主幾十年來享有的特權已經終結。過去他們可以暢通無阻地駛入高速公路的共乘車道，這是通常只供車內載有兩人或兩人以上的車輛通行。除了可進入共乘專用道或「鑽石車道」（diamond lanes），電動車駕駛還可以享受橋梁通行費折扣。

儘管這些優惠已於10月1日正式終止（國會拒絕通過延長這些優惠的法案），但加州公路巡警局CHP給予車主60天的寬限期來調整出行習慣。然而，從12月1日起，執法行動正式開始。車主們長期以來貼在後保險桿上的「鑽石車道通行許可」貼紙將只有裝飾價值。

「12月1日起，我們將開始對這種違規行為進行執法，」CHP發言人澤伊德（Adib Zeid）表示，「我們將秉持公平公正的原則。」一些電動車車主對這項改變感到擔憂，他們認為這將給他們個人帶來不便，同時也造成嚴重的交通堵塞，因為成千上萬輛低排放汽車將湧入普通車道。

尤其令人擔憂的是諾瓦度（Novato）和蘇諾瑪縣（Sonoma County）之間的101號路段，那裡的共乘專用道幾乎空無一人，而普通車道卻壅塞不堪。他們擔心，強迫更多人離開共乘專用道只會加劇這種不平衡。

大都會交通委員會發言人古德溫（John Goodwin）表示，很難預測一旦電動車單人通行被強制取消，將會發生什麼事。畢竟，這些通行證在假日期間已經失效，而假日期間的交通流量本來就比較低迷。目前交通還會保持低迷狀態一段時間，直到1月中旬馬丁路德金恩紀念日過後。

那些並非只關注交通狀況的駕駛者們，對國會取消電動車貼紙計畫的政治考量感到困惑不解，尤其是在國會同時取消了電動車的聯邦稅收抵免政策之際。許多加州居民不禁質疑，他們的民意代表是否已經放棄了那些曾經幫助電動車建立大眾市場、並推動加州實現其雄心勃勃的環保目標的激勵措施。

安蒂奧克的民主黨眾議員德索尼 爾 (Mark DeSaulnier) 在9月接受紀事報採訪時表示，他一直在華盛頓特區向所有願意傾聽的人宣傳電動車的優點，但似乎遇到了阻礙。8月份德索尼爾曾試圖推動一項眾議院決議，將共乘專用車道的優惠政策再延長六年，但最終未能通過。