AI醫美可智能偵測膚質 但部分廣告確實過分宣傳

隨著AI技術的興起，醫美產業也開始推廣AI分析、AI塑形等概念，使AI醫美成為市場關注話題。（記者劉子為／攝影）

隨著人工智慧 （AI ）技術快速興起，相關應用已進入醫療、金融、教育等各領域，醫美產業也開始推廣AI分析、AI塑形等概念，使AI醫美成為市場關注話題。AI醫美究竟是實質技術，還是行銷包裝？本報記者採訪專業醫師與業者，了解目前的真實情況。

從事醫美行業多年的陳峯正醫師表示，AI目前在醫美中的角色並非「創造一種全新的療程」，而是作為現有儀器新增的輔助功能，讓原本的能量式治療（如射頻、電磁能量等）更安全、更穩定。他解釋，AI的核心作用是調控能量，等於替儀器加上一層更精準、更聰明的安全防護。不同儀器的能量輸出方式各有差異，因此自動控制能降低人為判斷的落差，讓效果更一致。

「以前的儀器要靠操作者調整能量，經驗不同，結果也會不一樣。AI的好處是能自動偵測並調整，不符合安全範圍，機器就會停下來。」陳峯正指出，AI也能依個別膚質反應調整強度，避免一次輸出過量，對首次接觸能量療程的消費者來說更安心。

至於療效，陳峯正指出，大部分非侵入式療程的目標，是讓肌膚狀態更緊實、改善鬆弛，或刺激肌肉，使外觀回到更好狀態。「有AI功能的儀器不會讓你變成不同的人，也做不到開刀那樣的大幅度改變。」

根據公開研究，目前AI技術在醫美行業的主要角色仍是輔助：協助控制能量、保護皮膚、分析皮膚狀態等，其重點在於安全性與穩定度，而不是大幅提升療效。專家提醒，廣告中的AI有時會被包裝得很神奇，消費者應保持警覺，避免把行銷話術當成實際效果。

根據洛然美醫美負責人Jessie Kuang的觀察，近兩年市場明顯偏好不用動刀、恢復期短、效果自然的醫美療程。她說，診所引進的BTL系列儀器都具備AI功能，如Emsculpt Neo、EMFACE、Exion等，主打非侵入式，不需麻醉，也不用休息太久，深受上班族與首次接觸醫美的族群歡迎。「但每個人的皮膚與需求不同，不能只看熱門。」

她提醒，當前市面上的醫美儀器種類繁多，宣傳語又非常類似，消費者挑選時務必確認：儀器是否為原廠授權、診所是否提供術前評估、操作人員是否受專業訓練。「有些仿製或未認證的儀器外觀看起來很像，但能量不穩定，風險很高。」她建議，詢問使用過的顧客回饋或觀察診所的說明態度，也有助於判斷是否值得信任。

陳峯正也認為，挑選診所時，最重要的是溝通與透明度。「好的診所會花時間了解你的需求，清楚說明能做到什麼、做不到什麼，而不是一直推銷或讓你急著做決定。」他表示，願意花時間解釋、並能依個人狀況制訂療程的機構，通常更能保障消費者的安全與期待。