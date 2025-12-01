我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

AI醫美可智能偵測膚質 但部分廣告確實過分宣傳

記者劉子為／綜合報導
隨著AI技術的興起，醫美產業也開始推廣AI分析、AI塑形等概念，使AI醫美成為市場關注話題。（記者劉子為／攝影）
隨著AI技術的興起，醫美產業也開始推廣AI分析、AI塑形等概念，使AI醫美成為市場關注話題。（記者劉子為／攝影）

隨著人工智慧AI）技術快速興起，相關應用已進入醫療、金融、教育等各領域，醫美產業也開始推廣AI分析、AI塑形等概念，使AI醫美成為市場關注話題。AI醫美究竟是實質技術，還是行銷包裝？本報記者採訪專業醫師與業者，了解目前的真實情況。

從事醫美行業多年的陳峯正醫師表示，AI目前在醫美中的角色並非「創造一種全新的療程」，而是作為現有儀器新增的輔助功能，讓原本的能量式治療（如射頻、電磁能量等）更安全、更穩定。他解釋，AI的核心作用是調控能量，等於替儀器加上一層更精準、更聰明的安全防護。不同儀器的能量輸出方式各有差異，因此自動控制能降低人為判斷的落差，讓效果更一致。

「以前的儀器要靠操作者調整能量，經驗不同，結果也會不一樣。AI的好處是能自動偵測並調整，不符合安全範圍，機器就會停下來。」陳峯正指出，AI也能依個別膚質反應調整強度，避免一次輸出過量，對首次接觸能量療程的消費者來說更安心。

至於療效，陳峯正指出，大部分非侵入式療程的目標，是讓肌膚狀態更緊實、改善鬆弛，或刺激肌肉，使外觀回到更好狀態。「有AI功能的儀器不會讓你變成不同的人，也做不到開刀那樣的大幅度改變。」

根據公開研究，目前AI技術在醫美行業的主要角色仍是輔助：協助控制能量、保護皮膚、分析皮膚狀態等，其重點在於安全性與穩定度，而不是大幅提升療效。專家提醒，廣告中的AI有時會被包裝得很神奇，消費者應保持警覺，避免把行銷話術當成實際效果。

陳峯正醫師指出，AI目前在醫美中的角色並非「創造一種全新療程」，而是作為現有儀器...
陳峯正醫師指出，AI目前在醫美中的角色並非「創造一種全新療程」，而是作為現有儀器新增的輔助功能，讓原本的治療更安全、穩定。（記者劉子為／攝影）

根據洛然美醫美負責人Jessie Kuang的觀察，近兩年市場明顯偏好不用動刀、恢復期短、效果自然的醫美療程。她說，診所引進的BTL系列儀器都具備AI功能，如Emsculpt Neo、EMFACE、Exion等，主打非侵入式，不需麻醉，也不用休息太久，深受上班族與首次接觸醫美的族群歡迎。「但每個人的皮膚與需求不同，不能只看熱門。」

她提醒，當前市面上的醫美儀器種類繁多，宣傳語又非常類似，消費者挑選時務必確認：儀器是否為原廠授權、診所是否提供術前評估、操作人員是否受專業訓練。「有些仿製或未認證的儀器外觀看起來很像，但能量不穩定，風險很高。」她建議，詢問使用過的顧客回饋或觀察診所的說明態度，也有助於判斷是否值得信任。

陳峯正也認為，挑選診所時，最重要的是溝通與透明度。「好的診所會花時間了解你的需求，清楚說明能做到什麼、做不到什麼，而不是一直推銷或讓你急著做決定。」他表示，願意花時間解釋、並能依個人狀況制訂療程的機構，通常更能保障消費者的安全與期待。

AI 人工智慧

上一則

好市多「網購星期一」上線 實體店不享相同折扣

下一則

Super King超市主打國際化食材 華人：性價比高

延伸閱讀

紐約名醫稱球星C羅「有整型」：鼻子到牙齦手術 逐年微調

紐約名醫稱球星C羅「有整型」：鼻子到牙齦手術 逐年微調
台醫美診所抽脂、削骨、拉皮 衛部擬納評鑑 首波估345家

台醫美診所抽脂、削骨、拉皮 衛部擬納評鑑 首波估345家
煥麗360科技抗衰醫美健康中心熱心公益打造健康韌性社區

煥麗360科技抗衰醫美健康中心熱心公益打造健康韌性社區
浮腫雙眼＋誇張蘋果肌…陳曉東臉腫變形 網友驚嚇：他是誰

浮腫雙眼＋誇張蘋果肌…陳曉東臉腫變形 網友驚嚇：他是誰
守護醫美40周年慶 玻尿酸、線雕…優惠只到11月

守護醫美40周年慶 玻尿酸、線雕…優惠只到11月
中山醫美東校友會協辦美東台山杯乒乓球邀請賽圓滿成功

中山醫美東校友會協辦美東台山杯乒乓球邀請賽圓滿成功

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企