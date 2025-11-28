河濱年度燈節點亮冬季仙境 豐富活動等你來

我的頻道

記者啟鉻／河濱報導
Mission Inn主入口處燈節裝飾。（記者啟鉻／攝影）
Mission Inn主入口處燈節裝飾。（記者啟鉻／攝影）

感恩節期間，南加州內陸河濱市化身為燦爛的冬季仙境，而這場年度盛事主角，就是名列全美最壯觀節慶燈飾之一的Mission Inn盛大燈節「Festival of Lights」，自現在開始一直持續到2026年1月初。燈節期間，河濱市中心還有各種豐富多彩活動。

燈節自11月22日持續到2026年1月6日，由河濱地標米慎旅館（Mission Inn Hotel & Spa）點亮超過1000萬顆閃耀燈泡與華麗裝飾，整個市中心沉浸在浪漫與歡樂氣氛中。日落後的市中心彷彿是一個童話世界，步行街變成熱鬧聖誕市集，飄散美食香氣、悠揚音樂，還有在地手工藝的創意節慶商品，吸引各地遊客來感受節日魅力。

燈節讓這座城市用最溫暖、最燦爛方式迎接每一位訪客。聖誕老人從北極趕來與大家相見，為大人孩童帶來歡笑與祝福。本屆燈節採自助拍照形式，只要帶上相機或手機，就能留下專屬於家人的節慶回憶。另一個深受喜愛節目是市中心的戶外溜冰場，就位於華人先民紀念亭旁，冰面世界充滿節日的趣味與溫度。

河濱Mission Inn內裝飾的聖誕樹彩燈。（記者啟鉻／攝影）
河濱Mission Inn內裝飾的聖誕樹彩燈。（記者啟鉻／攝影）
河濱Mission Inn內裝飾的聖誕樹彩燈。（記者啟鉻／攝影）
河濱Mission Inn內裝飾的聖誕樹彩燈。（記者啟鉻／攝影）

除燈飾與活動，聖誕樹嘉年華「Festival of Trees」也是每年備受矚目傳統。河濱市會展中心迎來滿滿的藝術、手作、兒童活動與聖誕老人合影，還有最具代表性的聖誕樹裝飾大賽，吸引家庭與遊客共襄盛舉，為城市增添更多溫馨光彩。

據市府提供資訊，進入12月，這座城市的文化風貌也在節慶中展示。每月第一個周四的ArtsWalk於12月推出節慶特別版，市中心多家博物館免費開放，並加入充滿節日風情的藝術攤位與創意活動，成為體驗河濱藝術生命力的最佳時刻。

燈節周邊，也有不少額外驚喜。12月20日，Metrolink推出年度的Holiday Express節慶列車。搭上裝飾華麗的列車，在歌手報佳音、節慶角色互動與聖誕老人的拜訪中展開一段愉快旅程，列車出發前，各站還會舉行節慶迎賓活動，讓整趟旅程從最開始就充滿驚喜。

燈節期間的孩童遊樂區。（記者啟鉻／攝影）
燈節期間的孩童遊樂區。（記者啟鉻／攝影）
Misson Inn酒店外圍裝飾各式人偶。（記者啟鉻／攝影）
Misson Inn酒店外圍裝飾各式人偶。（記者啟鉻／攝影）

在市中心的9th與Main街，Ben Franklin舞台則於每周四至周日晚帶來社區樂團與表演團體的節慶演出。在熱可可的香氣裡欣賞音樂，讓人感受到節日溫暖。

12月15日，Chabad猶太社區中心還會在歷史法院前舉行年度的光明節慶典（Chanukah Festival），通過音樂、歌唱、點燭儀式以及傳統果醬甜甜圈，為城市增添另一種文化色彩。

