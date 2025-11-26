2025至2028出生的孩子 可獲「川普帳戶」1000元獎勵

美國政府今年通過「大又美法案」，其中一項是為每位新生兒設立「川普帳戶」（Trump Account），在兒童年滿18歲之前，父母、朋友和家人每年最多可以向這些帳戶存入5000美元。（路透）

美國政府通過「大又美法案」，其中一項是為每位新生兒設立「川普 帳戶」（Trump Account），在兒童年滿18歲前，父母、朋友和家人每年最多可以向帳戶存入5000美元。孩子可於18歲、25歲及30歲依序提領或使用，用於大學教育、創業或其他用途。華裔資深理財規畫師兼會計師Lawrence Pon指出，川普帳戶不但讓孩子一出生就擁有投資機會，雇主也可選擇將此帳戶作為新的員工福利。

依據法案，這項政策將惠及2025年至2028年間出生的美國新生兒，提供每個孩子1000美元的啟動資金，讓他們一出生就能開始投資。至於如何開啟「川普帳戶」，Lawrence Pon表示，政府將在父母報稅時，自動為2025至2028年出生的孩子，納入川普帳戶計畫，但家長需透過銀行或合格金融機構，申請一次性1000美元啟動資金。至於2028年後出生的符合資格孩子，家長可透過合作金融機構為其開戶，只不過無法獲得政府提供的1000美元啟動資金。

不過該帳戶有申請條件資格：孩子必須為美國公民 ，且至少一名家長持有效社安號（SSN）。帳戶資金必須投資於低花費的股票共同基金，或追蹤S&P 500等美股指數的交易所買賣基金(exchange-traded funds，ETFs)，以提供長期增值潛力。

Lawrence Pon介紹帳戶使用規定，孩子18歲時可提領帳戶餘額的一半，25歲可使用全額，30歲後資金可用於任何用途，且帳戶資金可永久保留。父母、家人或朋友在孩子18歲前，每年最多可向帳戶存入5000美元，但提領需等到孩子18歲當年才能進行。另外，寶寶年滿18歲之前的存款，並不享有稅務抵扣（tax deduction），但每年上限2500元的雇主存款，不會列入應稅收入（taxable income）。

根據多篇報章指出，川普帳戶運作方式類似不可抵稅的個人退休 帳戶（IRA），即帳戶供款無法抵稅，但資產增值可延遲課稅至孩子18歲。例如：存款每年都有上限，而上限會隨通膨每年調整，並到達一定年紀後才可提領，否則要支付稅務罰款。