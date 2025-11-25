我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

22州將迎漲薪 南加勞工嘆杯水車薪

洛杉磯訊
美國22州將自2026年1月1日起調升最低工資，數百萬勞工預計迎來薪資成長。示意圖。(取自Pexels)
美國22州將自2026年1月1日起調升最低工資，數百萬勞工預計迎來薪資成長。示意圖。(取自Pexels)

美國22州將自2026年1月1日起調升最低工資，然而在通膨回升、工資增幅放緩的背景下，外界普遍認為這波加薪恐難真正緩解生活成本壓力，尤其在南加州等物價高昂地區更顯有限。

根據各州公告，部分地區的最低時薪調幅可達1.50美元。以每周工作40小時計算，勞工一年稅前約可多領3128美元。不過，全美通膨率已回升至3%，中等收入行業裁員增加，使得調薪的實質效益備受質疑。

聯邦層級方面，最低工資將連續第16年維持在每小時7.25美元，自2009年以來未調整，造成各州標準差距持續擴大。2026年宣布調薪的19州包括：加州(16.90美元)、亞利桑納州(15.15美元)、科羅拉多州(15.16美元)、康乃狄克州(16.94美元)、夏威夷州(16.00美元)、緬因州(15.10美元)、密西根州(13.73美元)、明尼蘇達州(11.41美元)、密蘇里州(15.00美元)、蒙大拿州(10.85美元)、內布拉斯加州(15.00美元)、新澤西州(標準不一)、紐約州(標準不一)、俄亥俄州(11.00美元)、羅德島州(16.00美元)、南達科他州(11.85美元)、佛蒙特州(14.42美元)、維吉尼亞州(12.77美元)、華盛頓州(17.13美元)。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，多名企業主與經濟觀察人士指出，近年的市場薪資已因疫情後的通膨與缺工壓力而普遍提高，最低工資的政策性調整在某些產業的影響有限。他們認為，大幅提高政府規範的最低時薪可能加劇企業負擔，使部分小商家減少工時、提高商品售價，或被迫關閉。房地產投資人Grant Cardone表示，提高最低工資並不能解決通膨問題，「大型企業能吸收更高的人力成本或進行自動化，小企業則面臨被迫縮編的壓力」。

在加州，明年最低工資將調至16.90美元，但對於生活成本居高不下的洛杉磯地區，相關加薪幅度仍被視為不足。根據洛杉磯時報報導，多個勞工團體近日提出倡議，希望洛縣在2030年前將最低工資提高至每小時30美元，並指出房租負擔已遠超勞工收入增長。該報導引用人口普查局與Zillow數據指出，約75%的洛杉磯餐飲業員工需將超過半數收入用於房租，導致許多家庭難以應付其他基本開銷。

不過，部分企業與飯店業者則表示，快速調升最低工資恐讓微利行業更顯脆弱，導致裁員、漲價，甚至影響城市迎接2028年奧運的準備工作。

內布拉斯加州 洛杉磯 裁員

上一則

洛城男被ICE抓捕失蹤逾6周 家屬怕他已「不在人世」

下一則

3種呼吸道疾病同時活躍 節假日聚會小心防疫

延伸閱讀

蘋果罕見裁員 傳銷售部門精簡數十人

蘋果罕見裁員 傳銷售部門精簡數十人
數百萬美國人將迎漲薪 南加勞工嘆杯水車薪

數百萬美國人將迎漲薪 南加勞工嘆杯水車薪
Zillow調查：全國房價貶值 2012年以來首見 西部、南部最明顯

Zillow調查：全國房價貶值 2012年以來首見 西部、南部最明顯
負擔能力危機 談問題要比找答案容易

負擔能力危機 談問題要比找答案容易
過度依賴AI稅收 明年加州財政赤字恐達180億元

過度依賴AI稅收 明年加州財政赤字恐達180億元
美民眾對通膨無感？年終購物季消費額有望創新高

美民眾對通膨無感？年終購物季消費額有望創新高

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…