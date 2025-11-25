22州將迎漲薪 南加勞工嘆杯水車薪

美國22州將自2026年1月1日起調升最低工資，數百萬勞工預計迎來薪資成長。示意圖。(取自Pexels)

美國22州將自2026年1月1日起調升最低工資，然而在通膨回升、工資增幅放緩的背景下，外界普遍認為這波加薪恐難真正緩解生活成本壓力，尤其在南加州等物價高昂地區更顯有限。

根據各州公告，部分地區的最低時薪調幅可達1.50美元。以每周工作40小時計算，勞工一年稅前約可多領3128美元。不過，全美通膨率已回升至3%，中等收入行業裁員 增加，使得調薪的實質效益備受質疑。

聯邦層級方面，最低工資將連續第16年維持在每小時7.25美元，自2009年以來未調整，造成各州標準差距持續擴大。2026年宣布調薪的19州包括：加州(16.90美元)、亞利桑納州(15.15美元)、科羅拉多州(15.16美元)、康乃狄克州(16.94美元)、夏威夷州(16.00美元)、緬因州(15.10美元)、密西根州(13.73美元)、明尼蘇達州(11.41美元)、密蘇里州(15.00美元)、蒙大拿州(10.85美元)、內布拉斯加州 (15.00美元)、新澤西州(標準不一)、紐約州(標準不一)、俄亥俄州(11.00美元)、羅德島州(16.00美元)、南達科他州(11.85美元)、佛蒙特州(14.42美元)、維吉尼亞州(12.77美元)、華盛頓州(17.13美元)。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，多名企業主與經濟觀察人士指出，近年的市場薪資已因疫情後的通膨與缺工壓力而普遍提高，最低工資的政策性調整在某些產業的影響有限。他們認為，大幅提高政府規範的最低時薪可能加劇企業負擔，使部分小商家減少工時、提高商品售價，或被迫關閉。房地產投資人Grant Cardone表示，提高最低工資並不能解決通膨問題，「大型企業能吸收更高的人力成本或進行自動化，小企業則面臨被迫縮編的壓力」。

在加州，明年最低工資將調至16.90美元，但對於生活成本居高不下的洛杉磯 地區，相關加薪幅度仍被視為不足。根據洛杉磯時報報導，多個勞工團體近日提出倡議，希望洛縣在2030年前將最低工資提高至每小時30美元，並指出房租負擔已遠超勞工收入增長。該報導引用人口普查局與Zillow數據指出，約75%的洛杉磯餐飲業員工需將超過半數收入用於房租，導致許多家庭難以應付其他基本開銷。

不過，部分企業與飯店業者則表示，快速調升最低工資恐讓微利行業更顯脆弱，導致裁員、漲價，甚至影響城市迎接2028年奧運的準備工作。