我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

私密景點／瓦倫西亞牧場 加州最佳度假村

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙風格的瓦倫西亞牧場度假及水療度假村，被評選2025年加州最佳度假村。（Rancho Valencia Resort & Spa官網）
西班牙風格的瓦倫西亞牧場度假及水療度假村，被評選2025年加州最佳度假村。（Rancho Valencia Resort & Spa官網）

根據Islands.com，美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）評選2025年加州最佳度假村，位於聖地牙哥北方聖塔菲牧場（Rancho Santa Fe）的西班牙風格瓦倫西亞牧場度假及水療度假村（Rancho Valencia Resort & Spa）奪魁，該度假村也是全美十大之一。這座五星級度假村以奢華獨立套房、世界級水療、頂尖網球、多元活動、高端餐飲、周邊探索行程知名。

這項評比來源包含遊客評論、專家意見與飯店等級評鑑等。瓦倫西亞牧場度假村位於高端住宅區，距離聖地牙哥國際機場約一小時車程，是南加州唯一羅萊夏朵（Relais ＆ Châteaux）會員。

度假村住宿空間，從寬廣的900平方呎起跳（北美一般酒店客房平均325平方呎），所有套房都有客製化家具、Frette床品、Stearns & Foster床墊、咖啡吧、室內壁爐、免費迷你吧等。每座小屋環繞在庭院、噴泉與橄欖林間，提供深度靜謐的私密感。若旅客需更多空間與獨立性，飯店還有附廚房與大客廳的「私人住宅」選項。

如此奢華的度假村，住宿價格當然也令人「驚艷」，目前每晚在1300美元上下。

一位旅客2025年8月在Tripadvisor上評論道：「若可以給超過五顆星，我會毫不猶豫地給。」另一名遊客2025年6月評論：「這裡太魔幻，來了就不想離開。」

度假村五星水療中心是一大亮點，提供全方位身心療癒與健身、美容課程與冥想身心儀式等。另一大亮點，是2008年起被網球雜誌（Tennis Magazine）評選為「南加州第一網球度假村」的球場。旅客可使用12座Plexipave錦標賽球場、三座歐洲紅土球場、四座匹克球球場等，同時提供私人課程、小型團訓與社交賽事。

瓦倫西亞牧場度假村也會安排不少探索行程，遊客可享受聖地牙哥灣航行、衝浪快感，及在導遊帶領下健行知名的托里松林步道（Torrey Pines）。也可前往聖塔芭芭拉酒莊，或以特別禮遇前往附近的錦標賽高球場。

球場是度假村一大亮點。（Rancho Valencia Resort & Spa...
球場是度假村一大亮點。（Rancho Valencia Resort & Spa官網）

加州 聖地牙哥 南加

上一則

慈孝堂集團11月19~29日「感恩回饋、磁能健康」 優惠送好禮

下一則

好康報您知／海鷗超市奇諾岡店(Galleria Food Wholesale Market)

延伸閱讀

加州糧食券多用於買速食 遭批浪費稅金

加州糧食券多用於買速食 遭批浪費稅金
加州居不易 屋主每月多支出一筆看不見的成本

加州居不易 屋主每月多支出一筆看不見的成本
金山富豪史泰爾宣布競選加州州長 稱讓企業付出應盡責任

金山富豪史泰爾宣布競選加州州長 稱讓企業付出應盡責任
加州垃圾量每年4000萬噸 科學家籲落實回收護地球

加州垃圾量每年4000萬噸 科學家籲落實回收護地球
加州中醫政治聯盟 慶針灸合法50年

加州中醫政治聯盟 慶針灸合法50年
26元瓶裝水…高價嚇走遊客 米高梅度假村「羞愧」

26元瓶裝水…高價嚇走遊客 米高梅度假村「羞愧」

熱門新聞

白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據