私密景點／瓦倫西亞牧場 加州最佳度假村

西班牙風格的瓦倫西亞牧場度假及水療度假村，被評選2025年加州最佳度假村。（Rancho Valencia Resort & Spa官網）

根據Islands.com，美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）評選2025年加州 最佳度假村，位於聖地牙哥 北方聖塔菲牧場（Rancho Santa Fe）的西班牙風格瓦倫西亞牧場度假及水療度假村（Rancho Valencia Resort & Spa）奪魁，該度假村也是全美十大之一。這座五星級度假村以奢華獨立套房、世界級水療、頂尖網球、多元活動、高端餐飲、周邊探索行程知名。

這項評比來源包含遊客評論、專家意見與飯店等級評鑑等。瓦倫西亞牧場度假村位於高端住宅區，距離聖地牙哥國際機場約一小時車程，是南加 州唯一羅萊夏朵（Relais ＆ Châteaux）會員。

度假村住宿空間，從寬廣的900平方呎起跳（北美一般酒店客房平均325平方呎），所有套房都有客製化家具、Frette床品、Stearns & Foster床墊、咖啡吧、室內壁爐、免費迷你吧等。每座小屋環繞在庭院、噴泉與橄欖林間，提供深度靜謐的私密感。若旅客需更多空間與獨立性，飯店還有附廚房與大客廳的「私人住宅」選項。

如此奢華的度假村，住宿價格當然也令人「驚艷」，目前每晚在1300美元上下。

一位旅客2025年8月在Tripadvisor上評論道：「若可以給超過五顆星，我會毫不猶豫地給。」另一名遊客2025年6月評論：「這裡太魔幻，來了就不想離開。」

度假村五星水療中心是一大亮點，提供全方位身心療癒與健身、美容課程與冥想身心儀式等。另一大亮點，是2008年起被網球雜誌（Tennis Magazine）評選為「南加州第一網球度假村」的球場。旅客可使用12座Plexipave錦標賽球場、三座歐洲紅土球場、四座匹克球球場等，同時提供私人課程、小型團訓與社交賽事。

瓦倫西亞牧場度假村也會安排不少探索行程，遊客可享受聖地牙哥灣航行、衝浪快感，及在導遊帶領下健行知名的托里松林步道（Torrey Pines）。也可前往聖塔芭芭拉酒莊，或以特別禮遇前往附近的錦標賽高球場。