我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

感恩節出行 前2天最塞車 27日當天最順暢

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
感恩節假期將於11月27日到來，全美迎來年度出行高峰。（示意圖取自unsplash）
感恩節假期將於11月27日到來，全美迎來年度出行高峰。（示意圖取自unsplash）

感恩節假期將於11月27日到來，全美迎來年度出行高峰。根據美國汽車協會（AAA）資料，今年11月25日至12月1日，約有8180萬美國人將出行，比去年增加約160萬人，再創國內旅遊新高。其中，多數旅客將自駕，但仍有約600萬人選擇搭乘飛機，郵輪出行人數亦創下歷史新高。

根據AAA資料，今年感恩節前兩天，當地時間上午11點至晚上9點將是出行最繁忙時段，而感恩節當天交通則最為順暢。AAA預測，今年至少有7300萬人將選擇自駕出行，占感恩節旅客總數近九成，較去年增加約130萬人。AAA指出，如果部分原本搭機的旅客因近期航班取消而改為開車，實際出行人數可能還會更高。

至於票價方面，今年國內航班價格並未明顯上漲，AAA統計國內往返平均票價約700美元，而旅遊平台Priceline資料顯示，平均僅403美元，比去年便宜約5%。AAA旅遊副總裁巴伯（Stacey Barber）表示，「感恩節已成為與親友團聚的重要節日，人們願意忍受擁擠，調整行程，只為留下珍貴回憶。」

對於自駕旅客，交通資訊公司INRIX建議，為避開塞車，出發應盡早：11月25日中午前、11月26日上午11點前出發；感恩節當天（11月27日）交通最順暢。返程最佳時段則為11月28日上午11點前、11月29日上午10點前、11月30日上午11點前，12月1日則建議晚上8點後出發。

然而，假期塞車仍不可忽視。出發前往目的地的高峰時段為11月25日中午12點至晚上9點、11月26日上午11點至晚上8點；返程高峰則在11月30日上午11點至晚上8點。此外，11月28日下午1點至7點、11月29日下午1點至8點、12月1日中午12點至晚上8點，也可能出現擁堵。

洛杉磯為例，最塞路線為經I-5北上前往貝克斯菲（Bakersfield），最塞時段預計在11月26日晚上7點45分，預估行車時間4小時10分鐘，較平常增加147%。以舊金山地區為例，最塞路線為經US-101北上前往聖塔羅沙（Santa Rosa），最塞時段預計在11月25日晚上7點15分，預估行車時間2小時34分鐘，較平常增加114%。駕駛民眾需提早規畫行程，避開高峰時段，以順利抵達目的地。

國內最熱門旅遊目的地多為溫暖地區，包括佛羅里達州奧蘭多、 羅德岱堡（Fort Lauderdale）、邁阿密、坦帕（Tampa），以及洛杉磯。國際旅遊則以歐洲城市及海灘度假勝地為主，如阿姆斯特丹、巴黎、維也納，以及墨西哥坎昆、蓬塔卡納（Punta Cana）。美國聯邦航空管理局（FAA）宣布，將於12月1日上午6點（美東時間），結束對全美40個主要機場的國內航班削減要求。

AAA提醒旅客，節日期間提早規畫出行時間，注意交通狀況，並保持耐心，才能順利抵達目的地，享受與家人團聚的時光。

感恩節 自駕 洛杉磯

上一則

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙...

下一則

南加暴雨 男子遭洪流沖走1哩獲救　

延伸閱讀

好市多這款16元鹹派 節日期間冰箱必備

好市多這款16元鹹派 節日期間冰箱必備
貝森特：盼感恩節前與中達成稀土協議

貝森特：盼感恩節前與中達成稀土協議
專家教你聰明吃感恩節大餐 享受美味也顧健康

專家教你聰明吃感恩節大餐 享受美味也顧健康
美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復
貝森特：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

貝森特：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議
生計烘焙感恩節限定系列溫暖登場　以真誠手藝傳遞節日幸福

生計烘焙感恩節限定系列溫暖登場　以真誠手藝傳遞節日幸福

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

2025-11-11 22:12

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費