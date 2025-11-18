感恩節出行 前2天最塞車 27日當天最順暢

感恩節假期將於11月27日到來，全美迎來年度出行高峰。（示意圖取自unsplash）

感恩節 假期將於11月27日到來，全美迎來年度出行高峰。根據美國汽車協會（AAA）資料，今年11月25日至12月1日，約有8180萬美國人將出行，比去年增加約160萬人，再創國內旅遊新高。其中，多數旅客將自駕 ，但仍有約600萬人選擇搭乘飛機，郵輪出行人數亦創下歷史新高。

根據AAA資料，今年感恩節前兩天，當地時間上午11點至晚上9點將是出行最繁忙時段，而感恩節當天交通則最為順暢。AAA預測，今年至少有7300萬人將選擇自駕出行，占感恩節旅客總數近九成，較去年增加約130萬人。AAA指出，如果部分原本搭機的旅客因近期航班取消而改為開車，實際出行人數可能還會更高。

至於票價方面，今年國內航班價格並未明顯上漲，AAA統計國內往返平均票價約700美元，而旅遊平台Priceline資料顯示，平均僅403美元，比去年便宜約5%。AAA旅遊副總裁巴伯（Stacey Barber）表示，「感恩節已成為與親友團聚的重要節日，人們願意忍受擁擠，調整行程，只為留下珍貴回憶。」

對於自駕旅客，交通資訊公司INRIX建議，為避開塞車，出發應盡早：11月25日中午前、11月26日上午11點前出發；感恩節當天（11月27日）交通最順暢。返程最佳時段則為11月28日上午11點前、11月29日上午10點前、11月30日上午11點前，12月1日則建議晚上8點後出發。

然而，假期塞車仍不可忽視。出發前往目的地的高峰時段為11月25日中午12點至晚上9點、11月26日上午11點至晚上8點；返程高峰則在11月30日上午11點至晚上8點。此外，11月28日下午1點至7點、11月29日下午1點至8點、12月1日中午12點至晚上8點，也可能出現擁堵。

以洛杉磯 為例，最塞路線為經I-5北上前往貝克斯菲（Bakersfield），最塞時段預計在11月26日晚上7點45分，預估行車時間4小時10分鐘，較平常增加147%。以舊金山地區為例，最塞路線為經US-101北上前往聖塔羅沙（Santa Rosa），最塞時段預計在11月25日晚上7點15分，預估行車時間2小時34分鐘，較平常增加114%。駕駛民眾需提早規畫行程，避開高峰時段，以順利抵達目的地。

國內最熱門旅遊目的地多為溫暖地區，包括佛羅里達州奧蘭多、 羅德岱堡（Fort Lauderdale）、邁阿密、坦帕（Tampa），以及洛杉磯。國際旅遊則以歐洲城市及海灘度假勝地為主，如阿姆斯特丹、巴黎、維也納，以及墨西哥坎昆、蓬塔卡納（Punta Cana）。美國聯邦航空管理局（FAA）宣布，將於12月1日上午6點（美東時間），結束對全美40個主要機場的國內航班削減要求。

AAA提醒旅客，節日期間提早規畫出行時間，注意交通狀況，並保持耐心，才能順利抵達目的地，享受與家人團聚的時光。