紐森取代川普 出席巴西COP30氣候變遷大會

加州州長紐森將取代川普，出席巴西COP30氣候變遷大會。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，加州 州長紐森 將於下周前往巴西貝倫市（Belém, Brazil），以美國最高級別官員身分出席氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）討論氣候變化，繼續其針對總統川普 的揶揄攻勢。

川普屢次將氣候變化斥為騙局或「欺詐行為」，且拒絕派遣代表出席11月10日至21日舉行的聯合國氣候變化大會。他已退出多項國際氣候協議，並宣稱對化石燃料的忠誠。

紐森表示，川普政府「完全放棄責任，與沙特（Saudi）、俄羅斯（Russia）及海灣國家（Gulf states）站在同一陣營」，迫使他挺身填補空白。他在5日接受政治新聞網站Politico採訪時，將總統鼓吹化石燃料生產的「鑽吧寶貝鑽」（drill baby drill）理念引為例證。

紐森指出，當「世界其他地區正全力推進低碳綠色增長時，本屆政府卻加倍押注碳氫化合物」，「對我而言，這關乎我們的經濟競爭力，僅此而已。」

紐森辦公室周三在宣布其參會聲明中表示，紐森「將強調氣候行動是21世紀決定性的經濟機遇」。

紐森在聲明中強調：「當美國總統背棄民眾與地球時，加州正締結全球夥伴關係，致力於創造就業並削減有毒污染。21世紀的經濟贏家將是那些構建清潔能源未來的人。我們此刻正踐行此道–向世界證明氣候行動意味著就業機會、清新空氣和降低成本。」

紐森亮相COP30將提升其國際影響力，為可能的2028年總統競選鋪路。此前數日，他推動的選區重劃提案，即第50號提案已在加州公投中輕鬆獲勝。

在COP30的「反川普陣營」中，他將獲得眾多盟友支持。周四（6日）峰會開幕前，與會各國元首紛紛對缺席會議的美國同行冷嘲熱諷。

據Politico報導，哥倫比亞（Colombia）總統裴卓（Gustavo Petro）在演講中直言：「川普先生是在與人類為敵。」

智利（Chile）總統博里奇（Gabriel Boric）同樣譴責川普在9月聯合國大會上破壞氣候減緩努力的行為–當時川普宣稱人為氣候變化是「別有用心者編造的騙局」。