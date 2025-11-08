我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

紐森取代川普 出席巴西COP30氣候變遷大會

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州長紐森將取代川普，出席巴西COP30氣候變遷大會。（本報檔案照）
加州州長紐森將取代川普，出席巴西COP30氣候變遷大會。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，加州州長紐森將於下周前往巴西貝倫市（Belém, Brazil），以美國最高級別官員身分出席氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）討論氣候變化，繼續其針對總統川普的揶揄攻勢。

川普屢次將氣候變化斥為騙局或「欺詐行為」，且拒絕派遣代表出席11月10日至21日舉行的聯合國氣候變化大會。他已退出多項國際氣候協議，並宣稱對化石燃料的忠誠。

紐森表示，川普政府「完全放棄責任，與沙特（Saudi）、俄羅斯（Russia）及海灣國家（Gulf states）站在同一陣營」，迫使他挺身填補空白。他在5日接受政治新聞網站Politico採訪時，將總統鼓吹化石燃料生產的「鑽吧寶貝鑽」（drill baby drill）理念引為例證。

紐森指出，當「世界其他地區正全力推進低碳綠色增長時，本屆政府卻加倍押注碳氫化合物」，「對我而言，這關乎我們的經濟競爭力，僅此而已。」

紐森辦公室周三在宣布其參會聲明中表示，紐森「將強調氣候行動是21世紀決定性的經濟機遇」。

紐森在聲明中強調：「當美國總統背棄民眾與地球時，加州正締結全球夥伴關係，致力於創造就業並削減有毒污染。21世紀的經濟贏家將是那些構建清潔能源未來的人。我們此刻正踐行此道–向世界證明氣候行動意味著就業機會、清新空氣和降低成本。」

紐森亮相COP30將提升其國際影響力，為可能的2028年總統競選鋪路。此前數日，他推動的選區重劃提案，即第50號提案已在加州公投中輕鬆獲勝。

在COP30的「反川普陣營」中，他將獲得眾多盟友支持。周四（6日）峰會開幕前，與會各國元首紛紛對缺席會議的美國同行冷嘲熱諷。

據Politico報導，哥倫比亞（Colombia）總統裴卓（Gustavo Petro）在演講中直言：「川普先生是在與人類為敵。」

智利（Chile）總統博里奇（Gabriel Boric）同樣譴責川普在9月聯合國大會上破壞氣候減緩努力的行為–當時川普宣稱人為氣候變化是「別有用心者編造的騙局」。

紐森 川普 加州

上一則

50號提案通過 衝擊杭廷頓灘政治版圖

下一則

年輕華人用藝術視角看世界 錄像、裝置、繪畫展現多元題材

延伸閱讀

ICE拘留「6.6萬非法移民」創新高 逾半無刑事指控、定罪

ICE拘留「6.6萬非法移民」創新高 逾半無刑事指控、定罪
第3所藤校低頭…康乃爾6000萬和解川普政府 解凍2.5億經費

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬和解川普政府 解凍2.5億經費
稱川習會「壯觀的成功」川普發文批紐時唱衰是「假新聞」

稱川習會「壯觀的成功」川普發文批紐時唱衰是「假新聞」
川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利

川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利
川普稱印度大致上已停止購買俄油 暗示明年可能訪印

川普稱印度大致上已停止購買俄油 暗示明年可能訪印
日媒：高市提前與川普溝通台海風險 川習會未談台灣

日媒：高市提前與川普溝通台海風險 川習會未談台灣

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」