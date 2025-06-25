吃深色菜防失智 老年開始也有效

最新研究顯示，即使在中晚年才開始實施MIND飲食，也能顯著降低罹患阿茲海默症及其他失智症的風險。(示意圖取自Pixabay)

最新研究顯示，即使是中晚年才開始實施「地中海-DASH神經退化延緩干預飲食（MIND）」飲食，也能顯著降低罹患阿茲海默症 及其他相關失智症 風險。

CBS電視台報導，MIND飲食結合地中海飲食與DASH飲食的核心理念，強調攝取有益大腦健康的食物，如深綠葉蔬、莓果、堅果與橄欖油等。

研究團隊特別指出，在所有飲食成分中，深綠葉蔬可能是最具保護效益的食物來源。

這項研究將於美國營養學會年度大會上發表，分析自1990年代起、約9萬3000名年齡在45至75歲之間的美國成人飲食與健康數據。結果發現，嚴格遵循MIND飲食者的失智症風險，比低度遵循者低9%。更值得注意的是，那些在10年間逐步改善飲食、即便起初並未嚴格遵守MIND飲食建議的人，失智風險也比飲食習慣未遵循者低25%。

馬諾阿夏威夷 大學（University of Hawaii at Manoa）副教授Song-Yi Park指出，研究結果證實，在中年或晚年採取健康飲食模式，並隨時間加以改善，可預防阿茲海默症及相關失智症。這也顯示，無論年齡多大，開始健康飲食永遠不嫌晚。

根據阿茲海默症協會資料，目前美國約有720萬人罹患阿茲海默症，這是最常見的失智症類型。這項研究，進一步呼應過去對以植物為主飲食習慣，對預防腦部退化所帶來益處的研究成果。

2023年發表在「神經學」（Neurology）期刊的研究指出，遵循地中海或MIND飲食的人，在大腦組織中呈現出較少的阿茲海默症病變跡象。研究作者Puja Agarwal表示，雖然研究無法證明健康飲食直接減少大腦中類澱粉斑塊（阿茲海默症指標）沉積，但兩者之間存在關聯。採用MIND或地中海飲食，可能是人們提升大腦健康、延緩認知衰退的有效方式。